Les Wolves ne peuvent pas se passer de Jaden McDaniels

Les problèmes de fautes et Jaden McDaniels, c’est une longue histoire. Les Wolves et l’ailier sont habitués à ces situations où, en début de match, ce dernier se retrouve avec deux ou trois fautes à gérer.

Il doit alors rejoindre le banc pour un bon moment. Enfin, « bon », c’est vite dit pour les Wolves, car les minutes sans lui sont souvent moins abouties.

La preuve dans le Game 2 à San Antonio. En début de deuxième quart-temps, il prend sa troisième faute et doit quitter ses coéquipiers, qui sont à huit points des Texans. Il reviendra en début de seconde période. Le score ? 59-35 en faveur de Victor Wembanyama et compagnie…

« Ça nous fait mal. On a besoin de Jaden tout le temps sur le terrain », insiste Anthony Edwards, alors que son coéquipier a terminé cinq rencontres dans ces playoffs avec cinq fautes à son compteur. « Il était bien et les fautes ont fait dérailler sa rencontre. On n’a jamais pu profiter d’un très bon Jaden, ce qui est important pour nous », ajoute Chris Finch.

Pour justifier les trois fautes commises par son joueur en seulement 11 minutes sur le terrain, le coach des Wolves a indiqué qu’il s’était retrouvé isolé, n’ayant pas d’aide à côté pour le soulager. Dès lors, il est vulnérable et comme, en plus, Jaden McDaniels est rarement timide en défense, il craque et fait faute. Ce que les Spurs ont bien compris.

Les Wolves doivent l’aider, il doit aider les Wolves

« Dès qu’il est sur le banc, ça nous fait mal : il le sait, on le sait, toute la salle le sait et l’équipe adverse aussi », poursuit Anthony Edwards. « Dès qu’il a des problèmes de faute, ils sont contents. On a besoin qu’il soit sur le terrain pour avoir de l’impact sur la partie. Il sera meilleur le prochain match. Il sait qu’il ne peut pas prendre trop de fautes car sans lui, on ne pourra pas gagner. »

Les minutes sans lui dans la deuxième manche à San Antonio l’ont d’ailleurs parfaitement montré. « Il sait ce qu’il est pour notre équipe, notre défense et notre attaque », rappelle Mike Conley. « Il nous a manqué énormément. On doit trouver un moyen de le garder sur le parquet, car c’est ça qui nous offre la meilleure chance de l’emporter. »

Les Wolves doivent ainsi l’aider pour qu’il ne soit pas esseulé en défense. Mais l’ailier doit, lui aussi, être plus lucide en début de rencontre et ne pas mettre la main dans le pot de confiture. Échange de bons procédés.

« On a besoin de lui et les Spurs le savent également. Ils font des efforts délibérés pour le pousser à la faute dès que possible. On doit être intelligent collectivement », réclame le meneur de jeu de 38 ans. « Il doit être plus malin en défense et choisir ses moments pour être agressif. Et savoir quand il est battu, quand il ne peut pas contester car ils chercheront la faute. »

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31:44 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.