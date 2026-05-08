Giannis Antetokounmpo compte sur Taylor Jenkins pour redonner une identité aux Bucks

Comme les dirigeants des Bucks souhaitent être fixés avant la Draft, le suspense autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo devrait prendre fin dans les semaines qui viennent. En attendant, ils ont confié les rênes de l’équipe à Taylor Jenkins, l’ancien coach des Grizzlies.

Ce dernier connaît déjà la franchise puisqu’il y a passé un an comme assistant de Mike Budenholzer, et à l’écouter, il cherchait aussi un environnement de travail stable, pour lui et sa famille.

Un choix personnel et professionnel

« Pour moi, la décision a été assez simple. Tout repose sur les personnes. C’est l’une des choses les plus importantes dans ma vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Évidemment, je connais Jon (Horst) depuis de nombreuses années maintenant, donc j’ai énormément de respect et d’estime pour lui. Et comme il l’a dit plus tôt, pas seulement professionnellement, mais aussi humainement », insiste Taylor Jenkins, qui évoque aussi ses liens avec les propriétaires, mais également avec plusieurs membres de la franchise.

« Quand cette opportunité s’est présentée, je me suis dit que je connaissais ces gens… Je sais ce qu’ils représentent. Je sais quels seront leurs standards au quotidien. Et naturellement, au regard de cette saison passée auprès de ma famille, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui comptait pour nous, sur le plan personnel comme professionnel. »

La grande question, désormais, est de savoir si Taylor Jenkins pourra s’appuyer sur Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » reste sur l’une des saisons les plus frustrantes de sa carrière, entre blessures, défaites à répétition et frictions avec ses dirigeants.

« Naturellement, nous avons parlé de Giannis Antetokounmpo, de l’ensemble de l’effectif, des pistes de développement pour chaque joueur à l’avenir », répond Taylor Jenkins à propos du groupe. « Parce que, du point de vue d’un entraîneur, je dois déjà commencer à construire cette vision : ce que nous allons faire cet été, mais aussi comment nous allons démarrer dès le début du training camp. Donc oui, nous en avons naturellement parlé. Les échanges ont été excellents, avec une totale transparence. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant la construction de l’effectif ou les décisions qui seront prises ou non. Mais il était évidemment très important d’aborder ces sujets, parmi beaucoup d’autres choses qui comptent pour nous. »

« Il a instauré une identité exceptionnelle à Memphis »

Justement, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé sur l’arrivée de Taylor Jenkins, qu’il a connu pendant dix mois lors de la saison 2018/19. C’était au moment où les Bucks entamaient leur ascension vers les sommets.

« C’est une personne incroyable et c’est aussi un excellent coach », souligne le Grec. « J’ai pu travailler avec lui en 2019 et nous avions atteint la finale de la conférence Est. Après ça, il a quitté le staff, c’était l’un des premiers assistants à partir pour rejoindre Memphis, et il y a connu six années incroyables. Il a fait des Grizzlies une équipe prétendante au titre à l’Ouest. Il a instauré une identité exceptionnelle à Memphis. »

C’est sans doute ce point qui intéresse le plus Milwaukee. Après une saison heurtée, les Bucks ont besoin de retrouver une ligne directrice claire : une défense plus constante, des rôles mieux définis et une attaque capable de maximiser les qualités de Giannis Antetokounmpo sans devenir trop prévisible. À Memphis, Taylor Jenkins avait justement réussi à donner un cadre identifiable à son équipe.

« Nous avons discuté ensemble et je pense que Milwaukee ne récupère pas seulement un bon entraîneur, mais aussi une bonne personne. Et tout commence par là : avoir quelqu’un capable de donner le ton, de mettre en place une culture et de définir ce que représente le basket des Bucks de Milwaukee. C’est un très bon coach. »