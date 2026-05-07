Les Hornets prolongent Charles Lee, leur coach

Les Hornets misent sur la continuité. Jeff Peterson, président des opérations basket de la franchise, a ainsi annoncé la prolongation de contrat de Charles Lee, sans dévoiler la durée ni les détails financiers.

Arrivé en mai 2024, l’ancien assistant des Celtics, des Bucks et des Hawks a convaincu sa direction par son travail de fond. « Charles a fait un travail remarquable pour établir les fondations de ce que nous voulons devenir », souligne Jeff Peterson, qui insiste sur le développement des joueurs et la responsabilité collective mis en place.

Les résultats ont surtout parlé pour lui. Pour sa deuxième saison sur le banc, Charles Lee a guidé Charlotte vers 44 victoires, soit 25 de plus que l’année précédente, la plus forte progression annuelle de l’histoire de la franchise. Et après un départ poussif (16-28), les Hornets avaient totalement changé de visage sur la deuxième partie de la campagne, terminant la saison régulière en boulet de canon, avec 28 victoires sur leurs 38 derniers matchs !

Depuis le 1er janvier, Charlotte affichait même le meilleur « Net Rating » de la NBA (+10.5), avec la meilleure attaque de la ligue et la cinquième défense. Insuffisant toutefois pour se qualifier en playoffs, l’aventure de Moussa Diabaté et de ses coéquipiers étant arrêtée par le Magic lors du play-in.

« Nous n’en sommes qu’au début, et j’ai hâte de me mettre au travail », a d’ailleurs réagi l’entraîneur, élu « Coach du mois » à l’Est en janvier, reconnaissant envers ses dirigeants, son staff et ses joueurs.