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Les Hornets prolongent Charles Lee, leur coach

Publié le 7/05/2026 à 20:18 Twitter Facebook

Après une saison marquée par une progression historique, Charlotte a décidé de prolonger Charles Lee, symbole d’un projet qui reprend enfin de la hauteur.

Charles LeeLes Hornets misent sur la continuité. Jeff Peterson, président des opérations basket de la franchise, a ainsi annoncé la prolongation de contrat de Charles Lee, sans dévoiler la durée ni les détails financiers.

Arrivé en mai 2024, l’ancien assistant des Celtics, des Bucks et des Hawks a convaincu sa direction par son travail de fond. « Charles a fait un travail remarquable pour établir les fondations de ce que nous voulons devenir », souligne Jeff Peterson, qui insiste sur le développement des joueurs et la responsabilité collective mis en place.

Les résultats ont surtout parlé pour lui. Pour sa deuxième saison sur le banc, Charles Lee a guidé Charlotte vers 44 victoires, soit 25 de plus que l’année précédente, la plus forte progression annuelle de l’histoire de la franchise. Et après un départ poussif (16-28), les Hornets avaient totalement changé de visage sur la deuxième partie de la campagne, terminant la saison régulière en boulet de canon, avec 28 victoires sur leurs 38 derniers matchs !

Depuis le 1er janvier, Charlotte affichait même le meilleur « Net Rating » de la NBA (+10.5), avec la meilleure attaque de la ligue et la cinquième défense. Insuffisant toutefois pour se qualifier en playoffs, l’aventure de Moussa Diabaté et de ses coéquipiers étant arrêtée par le Magic lors du play-in.

« Nous n’en sommes qu’au début, et j’ai hâte de me mettre au travail », a d’ailleurs réagi l’entraîneur, élu « Coach du mois » à l’Est en janvier, reconnaissant envers ses dirigeants, son staff et ses joueurs.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.5 1.0 0.7 2.8 20.2
Lamelo Ball 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.8 1.2 0.2 2.7 20.1
Kon Knueppel 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.0 0.7 0.2 2.1 18.5
Miles Bridges 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.1
Coby White 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 0.1 1.9 15.6
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 7.9
Ryan Kalkbrenner 69 21:26 75.3 0.0 71.6 2.4 3.0 5.5 0.8 0.9 0.5 1.5 1.6 7.6
Grant Williams 36 19:45 42.6 38.8 81.5 1.3 2.7 3.9 1.6 0.9 0.5 0.5 1.6 7.0
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tidjane Salaün 37 15:32 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 0.7 0.4 0.2 1.5 6.0
Tre Mann 53 12:37 36.0 32.3 85.2 0.4 1.4 1.7 1.6 1.0 0.5 0.1 1.3 5.5
Sion James 82 22:29 37.1 35.2 83.7 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.2 1.8 5.4
Liam Mcneeley 31 11:52 40.0 40.0 82.1 0.4 1.9 2.4 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.3
Josh Green 58 15:39 45.9 42.0 89.3 0.8 1.0 1.8 0.8 0.6 0.6 0.1 1.1 4.3
Antonio Reeves 10 6:48 50.0 53.8 0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 2.7
Pat Connaughton 42 7:04 44.7 40.4 65.0 0.4 1.1 1.5 0.4 0.3 0.3 0.0 0.2 2.6
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 16 4:30 40.0 0.0 25.0 0.6 0.6 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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