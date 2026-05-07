Jalen Duren commence enfin à déployer ses ailes

Après un début de série compliqué contre Orlando, où ses performances offensives avaient sensiblement diminué par rapport à celles de la saison régulière, Jalen Duren vient de retrouver des couleurs. D’abord dans le Game 7 remporté face au Magic, puis dans le Game 1 contre les Cavaliers.

Ce n’est pas encore impressionnant mais ses 13 points de moyenne dans ces deux rencontres gagnées sont davantage conformes à son niveau de jeu habituel. Sans oublier ses rebonds, ses passes et ses contres évidemment, tout ceci étant très précieux face à Evan Mobley et Jarrett Allen.

« Si je peux avoir de l’impact de trois ou quatre manières plutôt que d’une seule, il faut le faire », indique le pivot de Detroit à The Athletic. « Si c’est le moment de marquer, alors j’essaie de marquer. Mais l’essentiel, c’est de protéger le cercle, de prendre des rebonds, surtout face à deux gros intérieurs en face. »

Pas avare d’efforts et concentré sur les victoires des Pistons, le All-Star reste lucide sur ses prestations, jugées décevantes pendant une grande partie de la série contre Orlando. « Je suis honnête avec moi-même. Je n’aime pas me faire d’illusions. Pendant le premier tour, il y a des matches où je me disais que je valais mieux que ça, en attaque comme en défense. Il s’agit de se responsabiliser. »

De la marge

Et de ne pas écouter les critiques. « Je me fiche toujours de ce que les gens pensent ou disent de moi », affirme-t-il. « Je sais qui je suis. Je sais que je n’en suis qu’au début, que j’ai de la marge pour progresser. Je suis loin de mon meilleur niveau, que je vais atteindre un jour. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, je m’en fous. »

Quand il était dans le dur, Jalen Duren avait reçu le soutien de ses coéquipiers. Maintenant que ça va mieux, les mêmes saluent son impact.

« Je l’ai trouvé très bon. Il est évident que tout le monde veut marquer des points mais il fait tellement pour nous. Il est le pilier de notre identité. On a besoin qu’il soit lui-même, qu’il soit la version la plus énergique, la plus imposante de lui-même », assure Duncan Robinson. « Son jeu est efficace pour nous », poursuit ainsi JB Bickerstaff. « Notamment en fin de match, sa volonté au rebond offensif nous a offert des possessions supplémentaires. En défense, il était bien placé. Il a fait un remarquable travail globalement. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.