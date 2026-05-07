Les Raptors devraient logiquement prolonger Darko Rajakovic

En trois saisons, il a quasiment fait doubler le total de victoires des Raptors. Darko Rajakovic, à qui il reste une année de contrat à Toronto, a de bonnes chances de se voir offrir une prolongation dans les semaines à venir à en croire Sportsnet. Idem pour le GM de l’équipe, Bobby Webster.

Recruté en 2023, le premier a participé au redressement de la franchise canadienne qui a tourné la page du titre acquis en 2019. Ancien assistant au Thunder, aux Suns ou encore aux Grizzlies, le Serbe avait bouclé sa première saison avec seulement 25 victoires, puis seulement cinq de plus l’année suivante.

Mais cette saison, Toronto, renforcé par l’arrivée de Brandon Ingram, a surpassé les attentes et changé de dimension en finissant 5e de la conférence Est avec 46 succès. En playoffs, sa formation n’a pas du tout eu à rougir en poussant les Cavs jusqu’au Game 7.

Bobby Webster dans le viseur de Masai Ujiri ?

Les deux hommes paraissent ainsi en position de force pour renégocier leur contrat respectif. Les détails ne sont pas encore connus car, selon le média canadien, il n’y a pas encore eu de discussions formelles avec MLSE, le propriétaire de l’équipe, et Bobby Webster. Le destin de ce dernier serait lié à celui du coach, qui a vu une année s’ajouter à son contrat initial de trois ans durant la seconde moitié de la saison 2024/25.

Il y aurait toutefois une certaine urgence à opérer, car l’arrivée de Masai Ujiri, l’architecte du titre de 2019, à Dallas génère son lot de spéculations. Parmi lesquelles l’hypothèse selon laquelle il pourrait tenter d’embaucher Bobby Webster comme GM pour les Mavs.

Masai Ujiri pourrait également chercher à retrouver d’autres membres de la cellule de recrutement canadienne, qu’il avait fait venir à Toronto et avec qui il a travaillé pendant plus d’une décennie.

Le nom du GM assistant, Dan Tolzman, est ainsi sur la table. Collaborateur de longue date d’Ujiri, il a participé au processus de recrutement à la Draft de nombreux talents (Norman Powell, Pascal Siakam, OG Anunoby…).