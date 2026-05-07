Inquiétude autour de la blessure d’OG Anunoby

Nous sommes dans les dernières minutes de ce Game 2. Les Knicks ont l’avantage quand OG Anunoby tente un dunk sur Paul George. Ce dernier parvient à contrer la tentative de l’ailier de New York et quand il revient en défense, le Britannique est visiblement touché à la jambe, boitant. Il demande à sortir pour les derniers instants de la partie.

La rencontre gagnée par New York, on attendait des nouvelles, qui ne sont pas venues. Personne n’ayant d’informations précises sur la nature ou la gravité de cette blessure du joueur, auteur de 24 points face aux Sixers.

« On aurait dit qu’il boitait, mais je n’en sais rien du tout. On ne m’a rien dit. Je sais simplement qu’il a quitté le parquet. Je ne lui ai pas encore parlé », admet Mike Brown. « Je n’en sais pas grand-chose », commente aussi Jalen Brunson.

Le mauvais souvenir de 2024

Même si les Knicks mènent 2-0, il y a des raisons d’être inquiet tant OG Anunoby est précieux avec ses 21.4 points et 7.5 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs. Avec des pourcentages exceptionnels en plus : 62% de réussite au shoot et 54% à 3-pts !

Une possible absence serait une bien mauvaise nouvelle pour New York et rappellerait des mauvais souvenirs, avec ses matches manqués en demi-finale de conférence contre Indiana, en 2024. Les Knicks menaient 2-0 quand OG Anunoby a rejoint l’infirmerie jusqu’au Game 7, où son retour sera anecdotique, et les Pacers s’imposeront dans la série.

« C’est l’un des joueurs les plus complets de la ligue et c’est compliqué de remplacer cela. On ne le remplace pas avec un joueur, chacun va devoir monter d’un cran », anticipe déjà Miles McBride, qui s’imagine avoir un plus grand rôle si son coéquipier est forfait quelques temps. « Je suis totalement à l’aise avec ça. Le staff me fait confiance, mes coéquipiers aussi et j’ai confiance en moi. Si ça arrive, je sais que je serai prêt. »

Ugh… looks like a right hamstring injury for OG Anunoby. You can see him grab at the back of his right leg on a cut with 3:00 mins remaining in the 4Q. Stays in the play got a few seconds but then immediately motions to the bench that he needs to come out pic.twitter.com/Pn9rPJvVtq — Tommy Beer (@TommyBeer) May 7, 2026

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.