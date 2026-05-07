Les Spurs ont rendu les coups

« Je sais que cette équipe est capable de faire tout ça, je m’attendais à ce genre de réaction de ma part, ainsi que de celle de mes coéquipiers. » Victor Wembanyama n’a pas du tout été surpris par le coup de marteau asséné par les Spurs sur la tête des Wolves la nuit passée.

Une victoire de 38 points qui permet aux Texans de tourner la page du match d’ouverture, et surtout d’égaliser dans cette série (1-1). « Il est évidemment important de protéger son terrain, et comme on a laissé filer le premier match, l’enjeu était d’autant plus grand ce soir ; j’ai trouvé que les gars ont fait du bon travail en jouant avec l’urgence nécessaire », salue Mitch Johnson.

Ce dernier pointe notamment du doigt « le bon niveau d’impact physique et de contact » affiché par sa formation, sans doute le fil conducteur de ce match réaction. « Notre agressivité était là où on voulait qu’elle soit. On a trouvé que lors du match 1, ils étaient rentrés en action un peu trop facilement et ils étaient très à l’aise offensivement », juge d’ailleurs Stephon Castle.

Alors les Spurs ont réagi en conséquence. Il suffit de jeter un œil aux minutes qui ont précédé la pause, où un écart conséquent a été creusé par les locaux. Anthony Edwards et sa bande ont été contraints de prendre des tirs trop compliqués, gelant l’attaque des Wolves pendant trois bonnes minutes. En face, Dylan Harper et les siens ont sanctionné, avec plusieurs dunks sans opposition en transition, avec un 11-0.

Une séquence symbole du niveau d’agression affiché par San Antonio. « On a bien répondu à l’adversité, ce qu’on a fait toute l’année. […] Je ne dirais pas que c’était un plan de jeu face à eux, c’est dans notre nature de rester agressif pendant 48 minutes », affiche Stephon Castle.

Rien de « soft » chez les Spurs

Ce dernier, un peu plus tard dans le match, a connu un début d’altercation avec Bones Hyland (échange de poussettes). « Je n’ai pas pris de faute technique, donc j’en ai fait assez pour envoyer un message (sourire). Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de soft chez nous. Quand ils tentent des trucs comme ça sur le terrain, si on ne répond pas, on a l’impression qu’ils essaient de nous intimider », juge l’arrière.

Cela n’a pas été le cas dans cette partie durant laquelle la paire d’All-Stars Victor Wembanyama – De’Aaron Fox a voulu « donner le ton », marquant ainsi les 11 premiers points de leur équipe. Avec notamment cette claquette dunk pleine de rage signée par « Wemby » pour ouvrir les débats.

Répondre à l’agressivité adverse ? « C’est très important, et plutôt que ‘forcer sa nature’, je dirais que c’est découvrir des aspects de nous-mêmes qu’on n’a pas forcément expérimentés. On est une équipe jeune, il y a aussi de l’égo là-dedans. On s’est fait agresser le premier match, on voulait agresser pour le deuxième », assure la vedette locale, qui a vu à l’œuvre « un système qui fonctionne » sur ce match.

L’idée sera de garder cette même approche lors du Game 3 dans le Minnesota. « On va regarder les vidéos car, comme le dit Pop (Gregg Popovich), quand on gagne, on n’est jamais aussi bon qu’on le pense. Et quand on perd, on n’est jamais aussi mauvais », rappelle le Français.