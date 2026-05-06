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Le MVP de la nuit | Chet Holmgren, le point d’équilibre du Thunder

Publié le 6/05/2026 à 7:21 Twitter Facebook

Même avec un Shai Gilgeous-Alexander contenu, le Thunder a maîtrisé son Game 1 face aux Lakers. Chet Holmgren a puni les angles morts de Los Angeles avec 24 points, 12 rebonds et 3 contres.

Chet HolmgrenMême si Shai Gilgeous-Alexander a été plutôt bien contenu par les Lakers, en étant limité à 18 points et 7 pertes de balle, le Thunder n’a pas tremblé dans ce Game 1 de la demi-finale de conférence.

Notamment parce que Chet Holmgren a fait parler sa taille et ses déplacements pour se placer dans les angles morts de la défense de Los Angeles. Résultat : 24 points à 9/17 dont 2/2 à 3-points, 12 rebonds et 3 contres !

« C’est un équilibre. D’un côté, j’apprends où sont les espaces libres. De l’autre, l’équipe apprend à me voir dans ces endroits » explique-t-il sur son développement dans le jeu. « Au début, tu arrives dans ces spots, mais ils ne s’attendent pas forcément à ce que tu sois là, donc ils ne regardent pas toujours. Avec le temps, on continue à communiquer, à parler, à regarder la vidéo, et ils arrivent à me trouver dans de bonnes positions. »

C’est notamment le cas de SGA, qui a pu servir son intérieur pour un superbe alley-oop en troisième quart-temps.

« Le plus grand joueur sur le terrain est toujours ouvert »

« Avec le temps, quand tu joues avec quelqu’un, tu comprends ses tendances » décrit le leader sur la connexion avec son intérieur. « Personnellement, je suis devenu meilleur en tant que playmaker, pour le trouver dans ces zones. Un de mes coachs disait toujours : le plus grand joueur sur le terrain est toujours ouvert. Tu peux toujours lancer le ballon là-haut et il ira le chercher. Donc j’essaie d’utiliser ça autant que possible. »

D’autant que Chet Holmgren est à 100% pour ces playoffs, tant physiquement que mentalement. L’an passé, il avait abordé les playoffs avec les séquelles d’une longue absence, aussi bien physiques que mentales.

« L’an dernier, j’ai eu de très bons moments et de très bonnes séquences. Mais cette année, je me sens plus constant. Je sais davantage à quoi m’attendre, à quoi les matchs vont ressembler, où être et quand y être. Je me sens beaucoup mieux physiquement. J’ai confiance en mon corps, j’ai confiance dans chaque pas que je fais. »

De quoi permettre à OKC de rester incroyablement sûr de ses forces, même avec un Jalen Williams à l’infirmerie.

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5
2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0
2025-26 OKC 69 28:57 55.7 36.2 79.2 1.9 7.0 8.9 1.7 2.3 0.6 1.6 1.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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