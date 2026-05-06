Même si Shai Gilgeous-Alexander a été plutôt bien contenu par les Lakers, en étant limité à 18 points et 7 pertes de balle, le Thunder n’a pas tremblé dans ce Game 1 de la demi-finale de conférence.
Notamment parce que Chet Holmgren a fait parler sa taille et ses déplacements pour se placer dans les angles morts de la défense de Los Angeles. Résultat : 24 points à 9/17 dont 2/2 à 3-points, 12 rebonds et 3 contres !
« C’est un équilibre. D’un côté, j’apprends où sont les espaces libres. De l’autre, l’équipe apprend à me voir dans ces endroits » explique-t-il sur son développement dans le jeu. « Au début, tu arrives dans ces spots, mais ils ne s’attendent pas forcément à ce que tu sois là, donc ils ne regardent pas toujours. Avec le temps, on continue à communiquer, à parler, à regarder la vidéo, et ils arrivent à me trouver dans de bonnes positions. »
C’est notamment le cas de SGA, qui a pu servir son intérieur pour un superbe alley-oop en troisième quart-temps.
« Le plus grand joueur sur le terrain est toujours ouvert »
« Avec le temps, quand tu joues avec quelqu’un, tu comprends ses tendances » décrit le leader sur la connexion avec son intérieur. « Personnellement, je suis devenu meilleur en tant que playmaker, pour le trouver dans ces zones. Un de mes coachs disait toujours : le plus grand joueur sur le terrain est toujours ouvert. Tu peux toujours lancer le ballon là-haut et il ira le chercher. Donc j’essaie d’utiliser ça autant que possible. »
D’autant que Chet Holmgren est à 100% pour ces playoffs, tant physiquement que mentalement. L’an passé, il avait abordé les playoffs avec les séquelles d’une longue absence, aussi bien physiques que mentales.
« L’an dernier, j’ai eu de très bons moments et de très bonnes séquences. Mais cette année, je me sens plus constant. Je sais davantage à quoi m’attendre, à quoi les matchs vont ressembler, où être et quand y être. Je me sens beaucoup mieux physiquement. J’ai confiance en mon corps, j’ai confiance dans chaque pas que je fais. »
De quoi permettre à OKC de rester incroyablement sûr de ses forces, même avec un Jalen Williams à l’infirmerie.
|Chet Holmgren
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|OKC
|82
|29:26
|53.0
|37.0
|79.3
|1.6
|6.3
|7.9
|2.4
|2.4
|0.6
|1.6
|2.3
|16.5
|2024-25
|OKC
|32
|27:24
|49.0
|37.9
|75.4
|1.5
|6.5
|8.0
|2.0
|2.3
|0.7
|1.8
|2.2
|15.0
|2025-26
|OKC
|69
|28:57
|55.7
|36.2
|79.2
|1.9
|7.0
|8.9
|1.7
|2.3
|0.6
|1.6
|1.9
|17.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.