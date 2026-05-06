Les Wolves contestent les 12 contres de Victor Wembanyama

La première minute du Game 1 entre San Antonio et Minnesota a donné le ton. En l’espace de 40 secondes, Victor Wembanyama est ainsi monté deux fois au contre sur Terrence Shannon Jr, lançant une soirée historique pour lui. Auteur de 12 contres dans la défaite des Spurs, le Français s’est offert un record historique en playoffs, effaçant les 10 contres d’Andrew Bynum, Hakeem Olajuwon et Mark Eaton.

Vainqueurs de ce Game 1, les Wolves remettent pourtant en cause ce nouveau record, en raison de plusieurs contres litigieux accordés à Victor Wembanyama. Le deuxième, notamment, pose question, le lay-up de Terrence Shannon Jr. semblant toucher la planche avant le contact avec la main du Français. Chris Finch n’a pas manqué de le rappeler en conférence de presse, estimant qu’au moins un tiers de ces « blocks » n’auraient pas dû être accordés…

« Au moins quatre d’entre eux étaient des goaltending, peut-être même un cinquième. Pour moi, c’est alarmant qu’aucun d’eux n’ait été sifflé », a-t-il déclaré. « Nous avons un contreur de niveau générationnel qui mesure 2m24 et qui se jette sur tout ce qui bouge, et personne ne semble se rendre compte que ces contres pourraient constituer des goaltending ? Sur la troisième possession du match, c’en était un, et c’était une erreur évidente. »

Les arbitres sous pression avant le Game 2

Les autres actions sujettes à controverse ont également eu lieu en début de match, notamment sur un hook de Naz Reid, puisque le contre aurait pu être refusé alors que le ballon semblait entamer sa phase descendante. Un autre contre, sur Rudy Gobert dans le premier quart-temps, fait aussi débat, Victor Wembanyama semblant toucher l’épaule de son compatriote. Dans le feu de l’action, les arbitres ont visiblement été pris de court.

« Il a fait faute sur moi sur la première action, mais si on regarde bien, il y en a probablement trois ou quatre qui étaient des goaltending. J’aurais aimé bénéficier du même traitement », a souri Rudy Gobert.

Comme les Wolves ont gagné, la polémique en restera sans doute là si la NBA décide de ne pas statuer sur la question. Elle aurait en revanche pu prendre une tout autre ampleur si Julian Champagnie avait rentré son dernier tir pour permettre aux Spurs de s’imposer sur le fil…

« Partons du principe qu’il y avait quatre goaltending, et ça fait 8 points. Vous connaissez la valeur de 8 points dans un match NBA ? Ça veut dire que 33% de ses contres étaient en fait des contres illégaux qui n’ont pas été sifflés. Si je vous accordais une augmentation de 33%, ça vous plairait, non ? C’est énorme », a ajouté Chris Finch.

C’est aussi une façon pour les Wolves de mettre la pression sur les arbitres avant le Game 2, prévu ce soir.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.