La lutte a été rude face aux Raptors, mais les Cavs de James Harden seront bel et bien au rendez-vous des demi-finales de conférence ! Après avoir passé le premier tour en sept manches, Cleveland a attaqué sa nouvelle série face aux Pistons cette nuit, s’inclinant de peu dans un premier acte disputé (111-101).
Au tour précédent, James Harden et adidas avaient marqué le coup en sortant la Harden Vol.10 « Playoffs » avec ce bleu clair ressemblant à la touche « UNC ». Un mois plus tard, le nouveau coloris de dixième chaussure signature de l’arrière des Cavs sera baptisé « Supernova » !
Celui-ci arbore une tige d’une base en vert fluo, proche du « Volt », conjuguée à une partie supérieure en noir. A noter une touche d’orange présenter sous la semelle.
La Harden Vol. 10 « Supernova » sera disponible en France à partir du 16 mai, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.
Notre verdict de la Harden Vol. 10
Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.
A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.