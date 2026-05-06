La lutte a été rude face aux Raptors, mais les Cavs de James Harden seront bel et bien au rendez-vous des demi-finales de conférence ! Après avoir passé le premier tour en sept manches, Cleveland a attaqué sa nouvelle série face aux Pistons cette nuit, s’inclinant de peu dans un premier acte disputé (111-101).

Au tour précédent, James Harden et adidas avaient marqué le coup en sortant la Harden Vol.10 « Playoffs » avec ce bleu clair ressemblant à la touche « UNC ». Un mois plus tard, le nouveau coloris de dixième chaussure signature de l’arrière des Cavs sera baptisé « Supernova » !

Celui-ci arbore une tige d’une base en vert fluo, proche du « Volt », conjuguée à une partie supérieure en noir. A noter une touche d’orange présenter sous la semelle.

La Harden Vol. 10 « Supernova » sera disponible en France à partir du 16 mai, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.