Preview Playoffs | Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4)

Il y a d’un côté l’analyse à chaud de ce début de playoffs, et de l’autre le froid réalisme du « papier ». Pour les Pistons comme pour les Cavaliers, le premier tour a été heurté, proche du chemin de croix même pour la franchise du Michigan. Mais à l’heure de débuter les demi-finales de conférence, Detroit comme Cleveland « ont fait respecter la logique ». Il s’en est fallu de peu pour que les Raptors ou le Magic arrive en finale de l’Est mais les têtes de série 1 et 4 sont bien au rendez-vous, tant bien que mal. Il a tout de même fallu sept matchs pour que les deux formations se qualifient. Et tout porte à croire qu’un nouveau scénario identique se profile…
La hiérarchie semblait déjà ouverte dans la Conférence Est, et ce n’est pas cette entame de phase finale qui l’a fait mentir. Mais avec l’élimination de l’épouvantail Boston, la voie semble désormais plus ouverte que jamais, aussi bien pour les Pistons que pour les Cavaliers. Detroit a affiché ses limites contre Orlando, entre manque d’expérience à ce niveau et potentiel offensif restreint derrière Cade Cunningham. Un pied et trois orteils en vacances, les joueurs de J.B. Bickerstaff ont eu le mérite de se remettre à l’endroit au moment opportun. Les voilà lancés avec trois victoires consécutives et une confiance restaurée au beau fixe.
Mais au-delà de la dynamique, la marge de manœuvre entre les deux équipes semble ténue. Chaque atout de l’un tombe presque nez à nez avec son exacte parade en face. Cleveland a un potentiel offensif qui n’a quasiment aucun équivalent à l’Est (à l’exception peut-être de Philadelphie quand tout le monde est en forme) et a de quoi faire trembler n’importe quelle défense en théorie. Reste que la franchise de l’Ohio ne semble toujours pas avoir trouvé la parfaite carburation, même avec James Harden. Le défi physique qui l’attend est sans doute le meilleur test possible pour savoir ce que Cleveland a vraiment dans le ventre avec ce groupe. Les Pistons devront, eux, montrer que l’avertissement à moindre frais du Magic est une leçon désormais apprise. Soit bien plus d’interrogations que de certitudes de part et d’autre.
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Detroit Pistons
Titulaires : Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris, Jalen Duren
Banc : Isaiah Stewart, Daniss Jenkins, Kevin Huerter, Ron Holland, Paul Reed, Caris LeVert, Javonte Green, Marcus Sasser
Absents : Aucun
Coach : J.B. Bickerstaff
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Cleveland Cavaliers
Titulaires : James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley, Jarrett Allen
Banc : Dennis Schröder, Sam Merrill, Max Strus, Jaylon Tyson, Keon Ellis, Craig Porter Jr, Tyrese Proctor, Nae’Qwan Tomlin, Larry Nance Jr, Thomas Bryant
Absents : Aucun
Coach : Kenny Atkinson
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Detroit Pistons
La défense
Déjà une référence en saison régulière, Detroit a encore davantage haussé le ton de ce côté du parquet durant le 1er tour. Les limites offensives du Magic et la blessure de Franz Wagner ont bien aidé les Pistons dans leur tâche. Mais les joueurs de J.B. Bickerstaff ont été fidèles à leur identité : meilleur defensive rating (101,9), premier aux contres, les Cavs ont laissé Orlando à seulement 55,1% de réussite près du cercle, de très loin le plus faible des 16 équipes en lice, et à 45,6% dans la raquette, le pourcentage le plus faible sur une série de playoffs depuis 2019. Exactement là où Cleveland puise une de ses grandes forces (4e/16 lors du 1er tour, et avec le 2e meilleur pourcentage, 72,4%).
La variété offensive
Detroit parvient fréquemment à essorer ses adversaires, quitte à proposer des matchs bien moins enlevés. Mais les Pistons ont aussi confirmé qu’ils pouvaient être vulnérables dès lors que Cade Cunningham est bien verrouillé ou un ton en-dessous au scoring. Derrière le meneur All-Star, seul Tobias Harris a tourné à plus de 11 points de moyenne et il a fallu que l’ailier-fort soit à son tout meilleur niveau (21,6 points) pour faire la différence face au Magic. Qu’en sera-t-il si le vétéran revient à ses standards de la saison régulière ? Ou si les Cavaliers forcent Cunningham à libérer le ballon bien plus qu’Orlando ne l’a fait ?
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Cleveland Cavaliers
La force de frappe en attaque
Faire parler le talent de ses meilleurs attaquants ? James Harden et Donovan Mitchell sont parmi le gratin en isolation. Compter sur ses shooteurs ? Harden (43,5%), Jaylon Tyson (44,6%), Sam Merrill (42,1%) ou Max Strus (40,2%) ont tous dépassé les 40% de réussite derrière l’arc cette saison. Appuyer près du cercle ? Les Cavaliers sont la meilleure équipe du premier tour au pourcentage de rebonds offensifs captés pour s’assurer deuxièmes chances et points faciles. Cleveland peut faire mal de bien des manières en attaque. Quand l’envie et l’intensité sont au rendez-vous, les Cavs n’ont que peu d’équivalent.
L’irrégularité
Quand tout est sur les rails, les Cavaliers peuvent être un des rouleaux compresseurs les plus dangereux de la ligue. Encore faut-il que Cleveland y mette à chaque fois les bons ingrédients. Dès lors que l’attaque devient trop statique, les joueurs de Kenny Atkinson se tirent une balle dans le pied, entre inefficacité et repli défensif parfois laxiste. Contre Toronto, les Cavs ont laissé filer les matchs 4 et 6, et ont été largement dominés dans le Game 3, sans jamais sembler prendre la mesure de la série malgré plus de talent et d’expérience, tout en évitant les blessures. Cela risque d’être insuffisant contre une armada mieux dotée que les Raptors. À noter : Cleveland n’a signé aucune victoire à l’extérieur lors du premier tour.
Qui pour contenir Cade Cunningham ? Parce qu’il est le cerveau des Pistons, Cade Cunningham sera forcément particulièrement exposé dans cette série. Le meneur présente surtout un défi face auquel Cleveland ne semble pas au mieux armé : un créateur de grande taille, costaud et suffisamment rapide pour finir au cercle contre des défenseurs plus râblés mais moins vifs. Difficile d’imaginer James Harden et encore moins Donovan Mitchell s’occuper de son cas. Dean Wade est l’habituel stoppeur attitré des Cavaliers, mais a-t-il le profil athlétique pour tenir tête au leader des Pistons ? À moins que Kenny Atkinson ne mise davantage sur Jaylon Tyson, moins en vue en deuxième partie de saison, mais qui s’en était bien tiré face au All-Star de Detroit en saison régulière (5/18 au tir quand le sophomore était son défenseur).
Mais si Cade Cunningham reste au niveau qu’il a affiché depuis que Detroit était mené 3-1 par le Magic (36,3 points à 51,6% au tir dont 61,1% à 3-points, 88,9% aux lancers-francs avec près de 11 réussites de moyenne, 6,7 passes, 5 rebonds, 1,7 interception, 1 contre), cela s’annonce très compliqué pour Cleveland.
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Detroit
Jalen Duren
Pivot titulaire
Si les Pistons avaient signé une aussi belle saison régulière, Jalen Duren n’y était pas pour rien. En progrès et de plus en plus impliqué offensivement, le pivot a flirté avec le 20-10 de moyenne en saison régulière. On en fut loin, très loin même contre le Magic lors du premier tour (10,6 points à 52,8%, 9,4 rebonds). Jalen Duren a rappelé qu’il n’avait encore que 22 ans, et beaucoup à apprendre. De là à être dominé une large partie de la série par Wendell Carter Jr… Detroit a besoin de pouvoir compter sur des options offensives secondaires fiables pour épauler Cade Cunningham, tout en pouvant compter sur le poids de son big man sous le cercle, notamment au rebond. Cela sera d’autant plus vrai contre une équipe qui évolue avec deux vrais intérieurs comme les Cavaliers. À Duren de se montrer à la hauteur de son statut de All-Star.
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Cleveland
Donovan Mitchell
Arrière titulaire
Habituellement parmi les meilleurs scoreurs en activité dès qu’il hume l’air des playoffs, Donovan Mitchell n’est jusqu’ici pas tout à fait lui-même. Pour la première fois de sa carrière en phase finale, le septuple All-Star n’a pas atteint la barre des 25 points lors de ses cinq dernières sorties. Cela pourrait être un bon signe s’il était synonyme d’une attaque mieux répartie ou d’un Mitchell qui aurait basculé en mode distributeur. Problème, il n’en a rien été, et cette « méforme » doit surtout aux difficultés de l’arrière à trouver la lumière dans la défense de Toronto qui lui a bien barré le chemin vers le panier (38,8% au tir, 27,9% à 3-points, 2,4 passes pour 2,8 balles perdues). Plus inquiétant encore, les Cavaliers ont parfois semblé moins dans le dur offensivement sans leur meilleur marqueur sur le terrain (+/- de -5,4 entre le Game 3 et le Game 7). Qu’en sera-t-il avec un chien de garde du pedigree d’un Ausar Thompson sur le dos ? La réponse à la question pourrait offrir une première finale de conférence en carrière à « Spida ».
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|27 oct.
|Detroit
|95 – 116
|Cleveland
|4 janv.
|Cleveland
|114 – 110
|Detroit
|27 févr.
|Detroit
|122 – 119 (prol.)
|Detroit
|3 mars
|Cleveland
|109 – 113
|Cleveland
La série de 12 victoires consécutives des Cavaliers face aux Pistons en playoffs ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps. Chacune des deux équipes a les moyens de faire déjouer l’autre, mais Cleveland devrait souffrir face à l’intensité et la dureté que peut proposer Detroit. Il manque à la formation de l’Ohio un stoppeur extérieur capable de freiner Cade Cunningham sur toute une série. Et la force mentale affichée par l’équipe du Michigan, sûre de son fait et de sa qualification même quand elle était en grande difficulté semble à même de la mener encore loin. Il serait toutefois surprenant de voir la série se terminer rapidement tant Pistons et Cavs sont capables du meilleur, même à l’extérieur, comme du médiocre.
Pour l’upset de Cleveland : les Cavaliers doivent trouver un moyen de bousculer la défense de Detroit. Ils en ont les armes offensives, pour peu qu’ils les exploitent à bon escient, notamment avec la paire Evan Mobley – Jarrett Allen, capable de peser sur une rencontre pour libérer James Harden et Donovan Mitchell. Si la franchise de l’Ohio veut s’en sortir, elle va devoir imposer sa patte dans le rapport de force, alors que les Pistons jouent avec un seul vrai « big man ». Et impliquer autant de joueurs en attaque, comme elle a su le faire lors du Game 7 contre Toronto.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Lun. 5 mai
|01h00
|Little Caesars Arena, Detroit
|Game 2
|Mer. 7 mai
|01h00
|Little Caesars Arena, Detroit
|Game 3
|Ven. 9 mai
|21h00
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 4
|Dim. 11 mai
|02h00
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 5 *
|Mar. 13 mai
|TBD
|Little Caesars Arena, Detroit
|Game 6 *
|Jeu. 15 mai
|TBD
|Rocket Arena, Cleveland
|Game 7 *
|Sam. 17 mai
|TBD
|Little Caesars Arena, Detroit