Stephon Castle dans le piège des coups de sifflet

Il a gardé les bras levés au ciel, comme pour mieux clamer son « innocence ». Avant de les baisser, par dépit. Stephon Castle venait d’écoper d’une sixième faute en contestant la pénétration de Terrence Shannon Jr. à trois minutes de la fin du Game 1 face aux Wolves.

Après 28 minutes de jeu, pour 17 points (4/8 aux tirs), 5 rebonds et 5 passes, l’arrière texan quittait prématurément ses coéquipiers. Ses soucis de fautes avaient commencé à émerger à la fin du quart-temps précédent. En cherchant à chiper un ballon à Julius Randle sous le cercle, il avait été sanctionné pour la quatrième fois. Tandis que tous ses coéquipiers se tenaient l’arrière de la tête, exaspérés par ce coup de sifflet.

« Ce sont les playoffs, c’est beaucoup plus physique. Tu dois choisir tes batailles parce que parfois ils sifflent, parfois non. Ça ira pour lui au prochain match. Quelques coups de sifflet iront dans son sens. Ce n’est pas quelque chose dont il faut commencer à se plaindre », cherche à relativiser Julian Champagnie.

Sur ce match, les Spurs ont été sanctionnés à 25 reprises en tout, contre 22 aux Wolves. Mais Stephon Castle est un habitué des coups de sifflet à son encontre. Il est dans le Top 10 des joueurs les plus sanctionnés de ces playoffs avec quatre fautes par match. Il n’avait déjà pas pu finir le match précédent, face aux Blazers au premier tour.

Trouver le bon équilibre

En saison régulière, il était déjà le joueur le plus sanctionné de sa formation (3.3 fautes par match). « Il y a une forme de sagesse à acquérir pour comprendre la gestion des fautes selon les situations et éviter de se mettre dans de telles positions, mais c’est difficile », reconnaît Mitch Johnson.

Difficile de trouver le bon équilibre physique. « On lui demande d’être le défenseur All-NBA qu’il est, avec le niveau de physique qu’il doit imposer. Et j’ai trouvé qu’il avait été sanctionné sur des coups de sifflet sévères. Je suis sûr qu’il y a des petits détails dont on peut discuter avec lui pour essayer de s’améliorer sur ce point », juge le coach.

Ce dernier pense sans doute à sa faute évitable récoltée en première période : une poussette dans le dos de Naz Reid au rebond défensif. Sur sa cinquième faute en revanche, il a peut-être « floppé » un peu en voulant contester la position de Julius Randle dos au cercle.

« On veut qu’il joue dur. On veut qu’il soit physique et on va continuer à l’aider pour qu’il trouve des moyens d’imposer son physique sans récolter de fautes bêtes. Mais vu la manière dont on veut qu’il joue, il va probablement flirter avec les quatre ou cinq fautes à chaque match dans ces playoffs, simplement à cause des joueurs qu’il marque et de l’intensité que nous exigeons de lui », termine son coach.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.3 1.1 3.2 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.