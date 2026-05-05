Deandre Ayton prêt à passer au révélateur du Thunder

Avec Marcus Smart, Deandre Ayton sera encore l’une des clés des Lakers contre le Thunder, grandissime favori de cette demi-finale de conférence entre les deux équipes.

« Il a réussi une très bonne saison et il a été essentiel pour nous aider à éliminer les Rockets. Je sais que ses coéquipiers l’ont encouragé toute la saison, et c’est sans doute pareil pour le staff. Encore une fois, c’est celui qui élève le plus notre plafond collectif », a d’ailleurs confirmé son coach, JJ Redick.

Opposé à Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein à l’intérieur, Deandre Ayton sait qu’il aura fort à faire face à l’une des meilleures raquettes de la ligue, mais il se dit prêt pour ce défi et a déjà identifié sa priorité.

« Jouer plus dur. Être impitoyable au rebond. Protéger le cercle autant que possible. Ne pas les laisser aller dans ma raquette », a-t-il énuméré. « Ma dissuasion va être cruciale dans la série, puisque [le Thunder] attaque énormément la peinture. S’ils marquent plus de 50 points dans la raquette, ils deviennent inarrêtables. Donc, mon objectif sera de la protéger du mieux possible et de rester sur le terrain le plus longtemps possible. Voilà tout. »

De retour en playoffs, trois ans plus tard

Conscient que « tout le monde peut en faire plus et aller chercher le niveau supérieur » quand vient l’heure des playoffs, Deandre Ayton s’estime galvanisé par cette atmosphère, qu’il retrouve après trois ans d’absence.

« Les fans, les médias, tout ce qu’il y a autour… Enfin, toute cette atmosphère, le fait d’être dedans », a-t-il répondu quand on lui demande ce qui lui a le plus manqué depuis sa dernière apparition avec Phoenix. « Avoir à nouveau toute l’attention portée sur soi, tout le monde qui scrute le moindre détail… Chaque petite possession, chaque petite action est tellement importante… Il y a tellement de choses qui peuvent faire basculer un match, et j’adore ça. J’adore cette attention portée aux détails et le simple fait d’être régulier. C’est ça le vrai professionnalisme. C’est [en playoffs] que les joueurs se font un nom et c’est là que les gens voient ce que vous valez vraiment. L’exposition est énorme et je suis vraiment heureux d’être de retour à ce niveau. »

Après s’être frotté à Alperen Sengun au premier tour (11.8 points et 10.8 rebonds à 60% d’adresse), Deandre Ayton a fait le plein de confiance et il a hâte de se retrouver dans l’ambiance « assourdissante » du Paycom Center. Une salle où « on ne s’entend même pas parler », où « on sent le sol trembler » et où « il faut être ultra concentré ».

« Tout a été plutôt solide jusqu’à présent : je suis dans mon rôle et j’essaie d’en faire plus », a-t-il résumé, sur ses performances individuelles. « On débute le second tour, donc je pense qu’on mérite tous ce petit surplus de confiance par rapport à ce qu’on a accompli jusqu’à maintenant et la façon dont on a su gérer l’adversité. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 72 27:12 67.1 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 2.2 0.6 1.2 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.