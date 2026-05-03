Marcus Smart et Deandre Ayton, les soldats de l’ombre des Lakers

En sortant du Game 5, Marcus Smart avait été déçu de sa prestation, la jugeant « inacceptable ». Pour se rattraper et aider les Lakers à se qualifier, le meneur avait décidé de se concentrer sur son point fort : la défense.

Lors de ce Game 6, le joueur de 32 ans a ainsi provoqué trois fautes offensives, dont une d’Alperen Sengun. Un coup de sifflet qu’Ime Udoka a contesté, sans succès. Résultat : les Rockets ont perdu leur deuxième « challenge » et un temps-mort sur cette action du meneur.

Par ailleurs, Marcus Smart s’est démarqué tout au long de la série dans un domaine où il était moins attendu : les contres. Face aux Rockets, il a ainsi tourné à 1.7 contre par match, avec un pic à trois lors de la quatrième manche. Dans le Game 6, Marcus Smart en a notamment signé deux, dont un face à Tari Eason, salué par Deandre Ayton.

« Quand Marcus se positionne en bas, cela nous enflamme tous », a réagi Deandre Ayton. « C’était une situation intense où nous avons enchaîné les efforts défensifs. Ce n’était certainement même pas le rôle de Marcus de se retrouver là, mais il cherche toujours à assurer les arrières de ses frères. »

De son côté, le principal intéressé a confié à The Athletic qu’il s’agissait de son action favorite du match : « Il y avait deux joueurs, j’ai dû faire un choix. Cela aurait pu être moche et tourner en faveur de l’adversaire. Mais c’était vraiment un moment important pour l’équipe. C’est vraiment démoralisant comme action. Les gars prennent des fautes offensives, puis l’un des plus petits joueurs sur le terrain arrive à protéger le cercle. C’est dur à vivre. »

Marcus Smart meets Tari Eason at the apex for the emphatic block, denies his dunk attempt (with a replay) pic.twitter.com/N4f935oe9V — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) May 2, 2026

Deandre Ayton face au défi Alperen Sengun

Marcus Smart n’est pas le seul à avoir pesé en défense pour les Lakers. Il a été rejoint par Deandre Ayton. D’abord, le pivot s’est illustré aux rebonds avec 16 prises, dont 13 défensives. Et l’ancien joueur des Blazers a également eu pour mission de défendre sur Alperen Sengun.

« JJ (Redick) m’a mis au défi. Il voulait que je défende Alperen en un-contre-un. Il voulait que l’on défende comme nous l’aurions fait si KD avait été sur le terrain », explique Deandre Ayton. « J’ai relevé le défi. J’ai mis mon équipe sur mon dos et mes coéquipiers m’ont fait confiance. »

Effectivement, Deandre Ayton a accompli sa mission. Lors de cette série, Alperen Sengun a pris 34 tirs face à l’intérieur des Lakers et n’en a réussi que 14, soit à peine 41 % de réussite.

« J’ai essayé de lui compliquer la vie. Je ne dirais pas que je l’ai arrêté, mais j’ai dévié et contesté ses tirs », reconnaît l’intérieur. « J’ai essayé de faire de mon mieux. »

Deux joueurs qui retrouvent des couleurs

Critiqué cette saison, Deandre Ayton a pu retrouver des couleurs lors de cette série, tout comme Marcus Smart. Le « combo guard » avait connu plusieurs années compliquées entre Memphis et Washington avant de négocier un « buyout » avec la franchise de la capitale pour rejoindre Los Angeles en juillet 2025.

« Nous sommes là pour défendre, multiplier les efforts, bien terminer les possessions et laisser nos superstars faire ce qu’elles doivent faire », résume Deandre Ayton au sujet de son duo avec Marcus Smart.

Le meneur ajoute : « Quand nous sommes concentrés et que tout se met en place, nous pouvons vraiment faire des dégâts. Nous ne sommes pas parfaits, mais quand tout le monde nous mettait de côté, voir que nous sommes capables de réaliser de telles prestations, cela veut dire beaucoup. »

Qualifiés, les Lakers vont désormais défier le Thunder. Marcus Smart devrait avoir la lourde tâche de défendre sur Shai Gilgeous-Alexander. De son côté, Deandre Ayton va se retrouver face à l’une des nombreuses options intérieures du Thunder, que ce soit Isaiah Hartenstein ou Chet Holmgren, capable de glisser sur le poste 5.