Preview Playoffs | San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6)

Sept ans d’attente, un premier tour expédié, et déjà dans la cour des grands. Vainqueurs 4-1 de la série face à Portland, les Spurs abordent leur première demi-finale de conférence depuis 2017 avec un Victor Wembanyama tout juste sacré Défenseur de l’année à l’unanimité. La machine texane est rodée : Top 3 en attaque comme en défense, et un collectif où huit joueurs tournent à 10 points et plus. Le luxe absolu pour des playoffs.
En face, des Wolves qui débarquent en outsiders mais avec du vécu : deux finales de conférence consécutives en 2024 et 2025. Après avoir sorti Denver 4-2 au premier tour, malgré de nombreux malheurs, Minnesota arrive avec la confiance d’une équipe qui sait gagner en playoffs, et qui n’a rien à perdre. Reste tout de même un énorme caillou dans le pied : Anthony Edwards manquera sans doute les Games 1 et 2, avec un retour espéré entre le Game 3 et le Game 4.
Sur le papier, l’avantage texan est net. Mais Minnesota n’aura pas la pression du favori, et c’est exactement le genre d’adversaire qu’une jeune équipe redoute.
|
San Antonio Spurs
Titulaires : De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama
Banc : Keldon Johnson, Dylan Harper, Luke Kornet, Harrison Barnes, Carter Bryant, Kelly Olynyk, Mason Plumlee, Bismack Biyombo, Lindy Waters III, Jordan McLaughlin
Absents : Aucun
Coach : Mitch Johnson
|
Minnesota Timberwolves
Titulaires : Mike Conley, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle, Rudy Gobert
Banc : Naz Reid, Kyle Anderson, Terrence Shannon Jr., Bones Hyland, Jaylen Clark, Joe Ingles, Joan Beringer
Absents : Donte DiVincenzo, Anthony Edwards (au moins les deux premiers matchs ?)
Coach : Chris Finch
|
San Antonio Spurs
Le double avantage Wembanyama
Élu à l’unanimité meilleur défenseur de l’année, Wemby est le premier joueur à réussir cet exploit. À 21 points et 8,8 rebonds de moyenne contre Portland, il a digéré ses premiers playoffs sans broncher. De plus en plus inarrêtable en attaque, il est peut-être le meilleur « two-way player » de la NBA.
L’inexpérience
Pour Wemby, Mitch Johnson, Castle, Fox et Harper, c’est une première à ce stade. Face à des cadres rompus aux finales de conférence comme Gobert, Conley, Randle et McDaniels, la jeunesse des Spurs peut souffrir.
|
Minnesota Timberwolves
Une défense qui se tient
Minnesota a montré contre Denver que cette défense peut monter d’un cran en playoffs : Jokic et Murray jamais à leur niveau, les Nuggets bloqués sous les 100 points dans trois matchs alors qu’ils tournaient à 122 pts/m en saison régulière.
Le trou Edwards
Anthony Edwards, c’est 28,8 points par match en saison régulière. Sans lui, Randle prend le relais (21,1 pts), Naz Reid devient indispensable en sortie de banc, et Dosunmu se révèle. Mais tant que l’arrière All-Star ne sera pas revenu, Minnesota va souffrir sur les extérieurs.
Comment défendre sur Victor Wembanyama ? C’est LA question de la série. Minnesota a un atout que Portland n’avait pas : Rudy Gobert, quadruple défenseur de l’année, seul intérieur de la ligue à pouvoir tenir Wemby sans handicaper le reste de la défense. Sur le pick-and-roll, Gobert va probablement descendre un peu, tout en s’appuyant sur l’aide de McDaniels. Face à Nikola Jokic, ça a parfaitement fonctionné.
Le risque, c’est que Wembanyama a justement progressé sur le tir à mi-distance. S’il punit un Gobert qui lui laisse un mètre, Minnesota devra sortir plus haut, et le danger viendra alors de Castle, Harper ou Champagnie qui pourront profiter de l’absence de Gobert au cœur de la raquette.
Minnesota dispose néanmoins d’autres options défensives sur Wemby. Julius Randle, plus massif, peut être une autre option en premier rideau et lui compliquer le travail dos au panier. Naz Reid offre un profil différent, capable de le suivre en pick-and-pop, et pourrait être utilisé dans certaines configurations pour casser les automatismes des Spurs. La richesse de ces options est le vrai atout de Chris Finch : il ne sera pas à court de solutions, même si aucune n’est parfaite.
|
San Antonio
De’Aaron Fox
Meneur titulaire
Wembanyama aura tous les regards braqués sur lui, mais c’est Fox qui peut réellement déverrouiller la série. Contre Portland, il a inscrit 13 de ses points dans le dernier quart du Game 5 décisif : soit exactement le profil de finisseur dont une jeune équipe a besoin. Avec Minnesota privé d’Anthony Edwards et sans vrai deuxième gros défenseur sur les lignes arrières, il va trouver des espaces. S’il atteint les 22-25 points de moyenne, San Antonio n’aura pas besoin que Victor Wembanyama soit parfait chaque soir.
|
Minnesota
Jaden McDaniels
Ailier titulaire
Jaden McDaniels a conclu la série contre Denver avec 32 points et 10 rebonds dans le Game 6 décisif. Il est la clé à double sens dont les Wolves ont besoin : défensivement, c’est lui qui héritera des missions les plus dures sur Castle ou Vassell et, offensivement, c’est lui qui peut casser le rideau défensifs des Spurs en attaquant le panier pour soutenir Julius Randle au scoring. Sans Anthony Edwards, Minnesota a besoin d’un McDaniels agressif et efficace.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|30 nov.
|Minneapolis
|112 – 125
|Minnesota
|11 jan.
|Minneapolis
|103 – 104
|Minnesota
|17 jan.
|San Antonio
|126 – 123
|San Antonio
L’absence d’Anthony Edwards est une aubaine pour les Spurs et ils doivent en profiter : gagner les deux premiers matchs semble obligatoire pour valider le statut de favori. À partir du Game 3, et a fortiori si la star adverse revient comme prévu, Minnesota peut les faire douter. L’expérience des playoffs des Wolves, leur intensité défensive et la présence de Gobert face à Wemby suffisent à arracher au moins un match sur les deux à la maison.
Mais la profondeur du banc (le quatuor Johnson-Harper-Kornet-Barnes est un luxe), la maîtrise défensive collective et surtout la progression constante font pencher la balance côté San Antonio. Sans oublier que les Wolves sont sur les rotules : outre Edwards, Dosunmu est touché au mollet, Reid est sorti sur blessure dans le Game 6 et Anderson était malade.
Pour l’upset Minnesota : la défense des Wolves devra être harassante, Gobert devra tenir Wemby à l’écart du panier, et il faudra que le retour d’Edwards soit rapide et immédiatement décisif. L’absence de pression du favori peut libérer Minnesota — c’est exactement comme ça qu’ils ont éliminé Denver.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Lun. 4 mai
|03h30
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 2
|Mer. 6 mai
|03h30
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 3
|Ven. 8 mai
|TBD
|Target Center, Minneapolis
|Game 4
|Dim. 10 mai
|TBD
|Target Center, Minneapolis
|Game 5 *
|Mar. 12 mai
|TBD
|Frost Bank Center, San Antonio
|Game 6 *
|Ven. 15 mai
|TBD
|Target Center, Minneapolis
|Game 7 *
|Dim. 17 mai
|TBD
|Frost Bank Center, San Antonio