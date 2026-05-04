Preview Playoffs | San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6)

Présentation de la série

Sept ans d’attente, un premier tour expédié, et déjà dans la cour des grands. Vainqueurs 4-1 de la série face à Portland, les Spurs abordent leur première demi-finale de conférence depuis 2017 avec un Victor Wembanyama tout juste sacré Défenseur de l’année à l’unanimité. La machine texane est rodée : Top 3 en attaque comme en défense, et un collectif où huit joueurs tournent à 10 points et plus. Le luxe absolu pour des playoffs.

En face, des Wolves qui débarquent en outsiders mais avec du vécu : deux finales de conférence consécutives en 2024 et 2025. Après avoir sorti Denver 4-2 au premier tour, malgré de nombreux malheurs, Minnesota arrive avec la confiance d’une équipe qui sait gagner en playoffs, et qui n’a rien à perdre. Reste tout de même un énorme caillou dans le pied : Anthony Edwards manquera sans doute les Games 1 et 2, avec un retour espéré entre le Game 3 et le Game 4.

Sur le papier, l’avantage texan est net. Mais Minnesota n’aura pas la pression du favori, et c’est exactement le genre d’adversaire qu’une jeune équipe redoute.