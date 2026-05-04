Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7)

Le premier tour de playoffs a livré son lot de rebondissements et de surprises. Deuxièmes et troisièmes derrière des Pistons également malmenés, les Celtics et les Knicks n’ont pas été épargnés.
Alors que les C’s menaient 3-1 face aux Sixers, avec deux matchs restants à disputer à la maison, Philadelphie a réussi à créer la surprise en sortant son rival historique à l’issue d’un Game 7. Les Knicks ont eux aussi traversé une zone de turbulences en se retrouvant menés 2-1 face aux Hawks avant de donner leur pleine mesure sur les trois derniers matchs de la série.
Knicks et Sixers arrivent donc en demi-finale de conférence avec le plein de confiance et de certitudes. Côté new-yorkais, l’axe Brunson-Towns regarde tous les « one-two punches » de la ligue dans les yeux, et la qualité des « role players » a la capacité à sublimer ce roster, comme les prestations de Mikal Bridges et OG Anunoby l’ont démontré dans un Game 6 à sens unique. C’est un peu la même chose à Philadelphie, avec un tandem Maxey-Embiid en tête de gondole et des second couteaux aiguisés comme VJ Edgecombe et Paul George, entre culot et expérience.
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New York Knicks
Titulaires : Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns
Banc : Mitchell Robinson, Landry Shamet, Jordan Clarkson, Mohamed Diawara, Jeremy Sochan, Miles McBride, Jose Alvarado, Tyler Kolek, Ariel Hukporti, Pacôme Dadiet
Absent :
Coach : Mike Brown
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Philadelphie Sixers
Titulaires : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr., Paul George, Joel Embiid
Banc : Andre Drummond, Quentin Grimes, Dominick Barlow, Trendon Watford, Jabari Walker, Kyle Lowry, Adem Bona…
Absent :
Coach : Nick Nurse
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New York Knicks
La défense
C’est ce qui a ramené les Knicks dans la série face aux Hawks, étouffés et limités à 98, 97 et 89 points lors des trois derniers matchs. Le groupe de Mike Brown a cette capacité à hausser son niveau de jeu défensif afin de faire basculer le momentum d’un match et devra encore s’appuyer dessus pour essayer de limiter l’impact de son adversaire.
Un banc un peu court ?
Si le cinq majeur est impressionnant de compétitivité et de complémentarité, le banc est un poil moins fourni, surtout si les premières rotations sont dans un jour sans. À l’intérieur, seul Mitchell Robinson a les épaules solides, la paire Sochan-Diawara sur les postes 3-4 manque d’expérience à ce niveau, et le quatuor McBride-Alvarado-Clarkson-Shamet devra vite se mettre au diapason dès les premiers relais.
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Philadelphie Sixers
Un équilibre retrouvé
À nouveau au complet, la formation de Nick Nurse a retrouvé l’équilibre parfait : Tyrese Maxey en agresseur numéro 1, Joel Embiid en point d’ancrage dans la peinture, pour travailler au poste ou distribuer, et le reste des « poisons » à l’affût, afin de punir le moindre écart défensif, qu’il s’agisse de PG, VJ Edgecombe, Kelly Oubre ou encore Quentin Grimes.
Mais encore fragile
Avec l’euphorie de la « remontada » orchestrée face aux Celtics, attention à ne pas se voir trop beau. On l’a vu lors du premier match du retour de Joel Embiid, lorsque Tyrese Maxey s’était complètement éteint. Même chose pour les « role players », VJ Edgecombe en tête, qui doivent rester des menaces permanentes, sans quoi ce qui fait la force de ces Sixers peut vite se figer dans un basket stéréotypé, où Joel Embiid se met à forcer en attendant qu’une alternative se manifeste.
La défense sur Joel Embiid. On disait le pivot des Sixers en bout de course et en manque de rythme. Il lui aura suffi de quatre matchs pour remettre tout le monde d’accord, notamment par son impact près du cercle et sa qualité de passe.
On le sait aussi taquin et plus motivé que jamais à l’idée de retrouver son vieux copain Karl-Anthony Towns, alors qu’il va sans doute tout faire pour essayer de le provoquer afin de le sortir de son match.
Derrière lui, Mitchell Robinson et Ariel Hukporti seront aussi soumis à contribution pour seconder KAT dans sa mission. Deux profils à même de pouvoir poser des problèmes à Joel Embiid… ou du moins de le ralentir un peu. Car New York ne pourra pas envoyer trop d’aide sans s’exposer derrière l’arc, tant Maxey, Edgecombe, Oubre, George ou Grimes peuvent sanctionner les rotations en retard.
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New York
Jalen Brunson
Meneur titulaire
La série se jouera également dans le gros duel à venir entre Tyrese Maxey et Jalen Brunson à la mène. Ce sera à celui qui gérera le mieux le rythme et ses temps forts individuels en attaque entre ces deux profils assez similaires, un poil plus organisateur et complet pour JB face à un Maxey un peu plus rapide que le New-Yorkais. Le meneur des Knicks devrait aussi être invité à honorer sa réputation de « mister clutch » en fin de match et il ne faudra pas se manquer.
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Philadelphie
Joel Embiid
Pivot titulaire
Joel Embiid parviendra-t-il à maintenir ce niveau et à enchaîner ? C’est évidemment le gros point d’interrogation de la série. 28 points, 9 rebonds et 7 passes décisives en moyenne face aux Celtics après trois semaines d’absence, c’est impressionnant. Mais ça ne reste que quatre matchs. Il a d’ailleurs encore été touché au genou dans le Game 7 et il y a de fortes chances pour que cette nouvelle série traîne aussi en longueur. S’il tient la route, les Sixers pourront encore espérer bousculer la hiérarchie.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|20 déc.
|New York
|107 – 116
|Philadelphie
|4 janv.
|New York
|119 – 130
|Philadelphie
|24 janv.
|Philadelphie
|109 – 112
|New York
|12 févr.
|Philadelphie
|89 – 138
|New York
Les deux équipes arrivent sur une bonne dynamique, avec peut-être un peu plus d’enthousiasme du côté des Sixers, qui viennent de mettre fin à 44 ans de disette face à un vieux rival, avec un Joel Embiid de retour au top niveau, et un VJ Edgecombe qui vient de sortir son meilleur match. Dans cette configuration, Philadelphie peut prétendre à jouer les yeux dans les yeux avec les Knicks.
Ce sera à Jalen Brunson et ses hommes de donner le ton, à commencer par les deux premiers matchs à domicile, dans une atmosphère qui s’annonce bouillante. On s’attend à un vrai modèle de combat dans la plus pure tradition de la conférence Est, dans lequel New York a peut-être plus de capacités de se sublimer, en défense notamment, pour faire la différence.
Pour l’upset Philadelphie : il faudra absolument que Joel Embiid reste en forme sur l’ensemble de la série, un facteur qui a souvent plombé les Sixers dans le passé. S’il y parvient, et que ses lieutenants continuent de répondre présent à ses côtés, la franchise de Pennsylvanie a toutes ses chances.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Game 1
|Mar. 5 mai
|02h00
|Madison Square Garden, New York
|Game 2
|Jeu. 7 mai
|01h00
|Madison Square Garden, New York
|Game 3
|Sam. 9 mai
|01h00
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphie
|Game 4
|Dim. 10 mai
|21h30
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphie
|Game 5 *
|Mar. 12 mai
|À définir
|Madison Square Garden, New York
|Game 6 *
|Jeu. 14 mai
|À définir
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphie
|Game 7 *
|Dim. 17 mai
|À définir
|Madison Square Garden, New York