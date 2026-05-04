Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7)

Présentation de la série

Le premier tour de playoffs a livré son lot de rebondissements et de surprises. Deuxièmes et troisièmes derrière des Pistons également malmenés, les Celtics et les Knicks n’ont pas été épargnés.

Alors que les C’s menaient 3-1 face aux Sixers, avec deux matchs restants à disputer à la maison, Philadelphie a réussi à créer la surprise en sortant son rival historique à l’issue d’un Game 7. Les Knicks ont eux aussi traversé une zone de turbulences en se retrouvant menés 2-1 face aux Hawks avant de donner leur pleine mesure sur les trois derniers matchs de la série.

Knicks et Sixers arrivent donc en demi-finale de conférence avec le plein de confiance et de certitudes. Côté new-yorkais, l’axe Brunson-Towns regarde tous les « one-two punches » de la ligue dans les yeux, et la qualité des « role players » a la capacité à sublimer ce roster, comme les prestations de Mikal Bridges et OG Anunoby l’ont démontré dans un Game 6 à sens unique. C’est un peu la même chose à Philadelphie, avec un tandem Maxey-Embiid en tête de gondole et des second couteaux aiguisés comme VJ Edgecombe et Paul George, entre culot et expérience.