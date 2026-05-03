VJ Edgecombe, le rookie qui n’en finit plus d’épater les Sixers

En amont de la rencontre, les journalistes lui rappelaient que tout avait démarré ici, au TD Garden. Là où VJ Edgecombe avait disputé son premier match en carrière, terminé avec une performance à 34 points. À Philly, personne n’avait fait mieux depuis Wilt Chamberlain en 1959.

« C’est fou d’y penser », lâchait le rookie des Sixers, conscient du chemin parcouru, du match d’ouverture de la saison régulière jusqu’à l’intensité d’un Game 7 au premier tour des playoffs. Une nouvelle échéance majeure pour le débutant, qui a prouvé une fois de plus sa capacité à répondre présent dans les moments cruciaux.

« Il ne reçoit pas toujours le ballon, surtout quand tout le monde est disponible, mais il est toujours prêt à faire tout ce qu’il faut pour gagner. […] Je sais que c’est un rookie, mais son état d’esprit est tellement plus en avance que ce qu’il devrait être », complimente Joel Embiid.

Si le MVP 2023 a terminé meilleur marqueur du match (34 points), il a reçu le soutien clé de Tyrese Maxey (30 points), mais également du rookie, que le pivot avait poussé à shooter. Énormément mobilisé sur la série, le joueur de 20 ans n’en restait pas moins à la peine offensivement, hormis un Game 2 tonitruant (30 points et 10 rebonds).

Sur ses quatre dernières sorties, il tournait à 10 points à seulement 33% aux tirs, dont 17% de loin. Samedi soir, profitant de l’attention générée par son géant, son poignet n’a pas tremblé. Et l’arrière n’a montré aucune hésitation à envoyer, se rapprochant de son record de tentatives à 3-points sur un match.

Un impact en défense sur Derrick White

« Il a pris 11 tirs à 3-points, donc commençons par là. C’est quelqu’un qui shoote avec confiance. Après n’avoir pas vraiment très bien tiré durant toute cette série, arriver dans un match sept et prendre 11 tirs primés : il a shooté à chaque fois qu’il était ouvert. C’est assez spécial, parce que les gens finissent par hésiter et arrêtent de shooter. Lui, il n’a pas arrêté », salue Tyrese Maxey.

Son partenaire de « backcourt » terminera la rencontre avec 23 points à 8/17 aux tirs, dont 5/11 de loin, avec 6 rebonds et 4 passes en 44 minutes de jeu. Avec un +19 lorsqu’il était en jeu, le meilleur ratio de la soirée.

« Ils l’ont beaucoup délaissé en défense pour venir en aide ailleurs, il allait donc avoir des opportunités. Faire 5 /11, c’est incroyable. Mais le plus important, c’est qu’il est revenu de la mi-temps en disant qu’il s’occupait de White et qu’il allait être meilleur sur lui, parce que White était en train de prendre feu », met en avant Nick Nurse.

Un Derrick White qui, après sa bonne entame, aura plus de mal à sanctionner dans le second acte, pour finir avec 9/26 aux tirs pour 26 points. « Et une grande partie de ça était due à VJ. Tout le monde voit les 23 points et le 5/11, mais ce sont ces détails qui font une énorme différence dans des matchs comme celui-ci », insiste Nick Nurse.

Alors que Tyrese Maxey est impressionné par l’attitude de son coéquipier, « et le fait qu’il soit si calme dans ce moment-là », l’intéressé dit avoir seulement fait son job. Ce match, le plus important de sa jeune carrière, n’est qu’une étape supplémentaire vers quelque chose de plus grand : « Notre objectif ultime est le titre. »