Jaylen Brown : « Il n’y a pas de quoi baisser la tête »

« Je crois que c’est la première fois que je sors au premier tour. » Jaylen Brown ne fait pas erreur. Pour sa 9e campagne de playoffs en carrière, il s’incline dès ce stade de la compétition pour la toute première fois. Sa formation et lui ont été éliminés la nuit passée à l’issue d’un Game 7 remporté sur le fil par les Sixers.

« J’ai aimé la manière dont notre équipe a réagi, alors qu’on était menés. L’un de nos meilleurs joueurs, notre superstar Jayson Tatum, n’était pas là, ce qui aurait pu aider. Mais je suis fier de mon équipe. On a eu l’opportunité de gagner ce soir. Et on a juste échoué de peu », résume l’ailier.

Celui-ci, en l’absence de son partenaire historique, a pourtant livré un gros combat. Son équipe menée de 13 points à l’entame du dernier quart-temps – jusqu’à 18 unités de retard – c’est lui qui a mené la révolte avec plusieurs paniers à mi-distance qui ont permis à Boston de recoller. En défense, il ira même contrer Joel Embiid.

Malheureusement pour ses coéquipiers et lui, ils n’ont pas été en mesure de reprendre les devants. Et ce, malgré quantité de bonnes occasions derrière l’arc dans le final. À l’arrivée, une défaite pour cette formation qui semblait avoir les cartes en mains pour s’imposer après le match 4 (3-1). Des regrets ?

Aucun regret

« Aucun regret, quel qu’il soit. Évidemment, on aurait aimé conclure et gagner en cinq ou six matchs. Mais Philadelphie est une bonne équipe de basket. […] Et ce sont les playoffs. On savait que ce serait un combat. Et on ne s’attendait à rien de moins. Il n’y a pas de quoi baisser la tête. Je n’ai aucun regret. Je ne pense pas que mes coéquipiers devraient en avoir. On a eu des bons matchs, des mauvais. C’est le scénario », se détache-t-il.

Avec une mauvaise fin pour Jaylen Brown, pourtant auteur de 33 points (12/27 aux tirs dont 3/9 de loin), 9 rebonds, 4 passes et 3 contres. Sur la série, il aura tourné à 25.7 points de moyenne à 45.5% aux tirs, se montrant un peu moins efficace qu’en saison régulière. Une saison au cours de laquelle les Celtics auront tout de même dépassé les attentes, terminant 2e à l’Est malgré l’absence de Jayson Tatum sur une longue durée.

« Cette organisation a l’habitude de jouer plus tard dans la saison. Pourtant, avec les attentes qu’il y avait cette saison et la manière dont nous nous sommes présentés et avons su faire face à l’incertitude avec ce groupe, je ne pourrais rien demander de plus. J’ai passé de super moments avec mes coéquipiers.

On a joué dur. J’ai le sentiment qu’on a tout donné ce soir », poursuit l’ailier.

Ce dernier, malgré cette sortie de route prématurée, se dit fier de ses coéquipiers et de leur progression.

« Qu’il s’agisse des gars arrivant d’autres franchises ou de ceux qui n’avaient pas vraiment beaucoup joué, mais qui ont assuré durant ces playoffs et pendant la saison régulière pour nous aider à atteindre notre position. Je suis tellement reconnaissant d’être avec ce groupe qui était génial. J’ai passé une année géniale, probablement l’une de mes années les plus plaisantes à jouer au basket », termine-t-il.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.