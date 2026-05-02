Le MVP de la nuit | La bonne vision de Scottie Barnes

Pour sauver la saison des Raptors, Scottie Barnes ne devait pas se rater. Dès les premières minutes, l’ailier All-Star se montre et monte au dunk face à Jarrett Allen. Le « franchise player » des Raptors s’illustre également à la distribution et boucle ce premier quart-temps avec cinq passes décisives que ce soit pour des tirs à 3-points ou pour permettre notamment à RJ Barrett et Collin Murray-Boyles de finir au cercle.

« J’essaie d’être agressif, de trouver mes coéquipiers lorsqu’ils sont ouverts et de créer de la pression sous le panier », explique Scottie Barnes. « Nous avons regardé le précédent match et procédé à des ajustements. Il faut remercier les entraîneurs pour avoir trouvé ce qui allait fonctionner. Tout ce que nous devons faire, c’est mettre de l’intensité. Tout part de là pour nous. »

De l’intensité, Scottie Barnes en met tout au long de la rencontre à l’image de cette séquence où il capte un rebond et s’élance en contre-attaque. Sur un « spin move», il efface James Harden et Jarrett Allen ne peut l’empêcher de monter au dunk.

En prolongation, alors qu’il a déjà joué plus de 42 minutes, le numéro 4 ne lève pas le pied. À 1:30 du terme, il égalise et sur la possession suivante, il intercepte une passe d’Evan Mobley qui tentait d’éviter une sortie de balle.

L’altruiste récompensé

Dans les dernières secondes, son équipe est encore menée d’un point. Logiquement, la balle de match arrive dans ses mains. Evan Mobley vient aider Dean Wade, ce qui libère RJ Barrett derrière l’arc. Scottie Barnes le voit et lui lâche le ballon pour que le Canadien puisse offrir la victoire à son équipe.

« Scottie est prêt à tout faire pour que nous puissions gagner », apprécie Darko Rajakovic. « Il va prendre l’adversaire le plus compliqué à défendre, capter des rebonds et remonter le ballon. Tout ce qu’il veut, c’est gagner et il fait confiance à ses coéquipiers. Il l’a prouvé quand il a ressorti le ballon pour RJ, cela montre à quel point c’est un ‘leader’. »

En 48 minutes, Scottie Barnes termine avec 25 points, 14 passes et 7 rebonds. Désormais, les Raptors se rendront à Cleveland ce dimanche pour tenter de se qualifier. Une ville qui n’a pas réussi aux Raptors qui ont perdu tous leurs matchs dans l’Ohio depuis le début de la série.

« Nous devons être nous-mêmes et refaire ce que nous avons fait ce soir en jouant à fond et en donnant du fil retordre à chaque adversaire », souligne Scottie Barnes. «C’est ce qui fait la différence. Les gars ont tous répondu présent lorsque nous avions besoin d’eux. »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33:31 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.