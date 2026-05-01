Reed Sheppard, du ballon perdu au ballon arraché

À Los Angeles, Reed Sheppard aurait pu traîner le Game 3 comme un boulet. Cette perte de balle arrachée par LeBron James dans les dernières secondes, avant le tir primé égalisateur du « King », puis cette défaite en prolongation qui avait plongé Houston dans un trou (0-3) dont aucune équipe n’est jamais revenue en NBA.

Mais mercredi soir, dans le Game 5 remporté par les Rockets (99-93) pour prolonger encore la série, l’arrière de deuxième année a transformé cette cicatrice en réponse.

À moins de trois minutes de la fin, LeBron James ramène ainsi les Lakers à trois points (88-85) sur un layup, et la Crypto.com Arena explose. En repartant en défense, le quadruple MVP bouscule d’ailleurs Reed Sheppard d’un coup d’épaule. Une motivation supplémentaire ? « Je n’y ai prêté aucune attention », assure l’intéressé. Le Game 3, en revanche, était bien dans toutes les têtes. « On ne voulait pas que ça se reproduise. »

Sur la possession suivante, Reed Sheppard manque pourtant de perdre à nouveau le ballon, cette fois face à Luke Kennard. Mais il se reprend, utilise l’écran d’Alperen Sengun, se débarrasse de son adversaire direct puis attaque Deandre Ayton avant de planter un tir à mi-distance capital. Houston reprend alors deux possessions d’avance.

Une interception symbolique

Puis vient l’action qui résume sa soirée. Rui Hachimura pose un écran pour LeBron James, mais Reed Sheppard jaillit, arrache le ballon au « King » et file au dunk. Les Rockets repassent à +7 (92-85) et filent vers la victoire.

Dans le money-time, Ime Udoka avait d’ailleurs prévenu Sheppard et Amen Thompson. Son message ? « Le ballon va être dans vos mains. Contrôlez-le, prenez-en soin… Parlez, soyez dominants et allez chercher la balle. » Cette fois, Houston a retenu la leçon : aucun ballon perdu dans les huit dernières minutes, malgré la pression des Lakers.

Souvent ciblé défensivement dans cette série, Reed Sheppard avait aussi demandé à pouvoir davantage « switcher », plutôt que de forcer toute l’équipe à compenser derrière lui. « Le combat, c’est le combat. Je ne peux pas vraiment l’expliquer. Il faut juste être physique », résume-t-il. « Il faut essayer d’empêcher son adversaire de marquer. »

Bien sûr, il n’est pas question de le laisser seul face à LeBron James sur chaque possession car l’écart physique reste trop important. Mais Reed Sheppard a offert une réponse directe au « King », signe qu’il apprend vite.

Reed Sheppard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 HOU 52 12:35 35.1 33.8 81.3 0.3 1.2 1.5 1.4 1.0 0.7 0.7 0.3 4.4 2025-26 HOU 82 26:11 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 2.0 1.5 1.5 0.7 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.