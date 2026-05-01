Les Wolves motivés par le « choix » supposé des Nuggets

JJ Redick avait laissé entendre que les Nuggets avaient calculé en fin de saison pour affronter les Lakers au premier tour des playoffs. Mais d’après Chris Finch, c’était plutôt pour affronter les Wolves…

« Nos gars, ils l’ont pris personnellement » a carrément lâché l’entraîneur de Minnesota après la qualification de son équipe. « Denver avait la possibilité de choisir qui ils voulaient affronter (en playoffs) lors de la fin de saison, et ils nous ont choisis, et on s’en est servi comme source de motivation tout au long de la préparation et pendant toute la série. Ils nous ont choisis. Ils n’étaient pas obligés de nous choisir. »

Comme pour l’entraîneur des Lakers, la logique du coach des Wolves peut toutefois être largement discutée. D’ailleurs, Cam Johnson avait du mal à saisir « l’accusation » alors que Denver a hérité d’un premier tour face à Minnesota… en battant les Spurs à San Antonio lors du dernier match de la saison régulière.

« En gagnant ? » a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité d’avoir calculé pour affronter les Wolves. Et ce, alors que les Nuggets avaient globalement remporté ce dernier match avec leurs remplaçants habituels.

Cam Johnson dément tout calcul

« En tant que joueurs, vous essayez toujours de gagner. Et si vous parlez précisément de San Antonio, on avait un groupe de gars qui jouaient et qui se battaient pour leur carrière, pour leur vie. Donc non, ils n’allaient jamais se coucher. Pour nous, ce n’était pas une question de chercher un potentiel matchup. C’était une question de gagner les matchs qui se présentaient à nous, puis les playoffs arrivent et tu veux recommencer. »

« Donc les gars qui nous ont fait gagner ce match, si on parle spécifiquement de San Antonio, n’avaient pas Minnesota en tête pour aller chercher un duel favorable. Ils voulaient aller sur le terrain, prouver quelque chose pour eux-mêmes et prouver quelque chose pour l’équipe. Donc ça n’a rien à voir avec ça » conclut Cam Johnson.

La logique de Chris Finch reste ainsi difficile à suivre. Les Nuggets devaient gagner ce dernier match à San Antonio pour affronter les Wolves au premier tour, sauf qu’ils avaient mis leurs cadres au repos (sauf Nikola Jokic, qui devait atteindre la barre des 65 rencontres) pour la rencontre. L’idée semblait plutôt d’offrir du repos au cinq majeur, plutôt qu’un quelconque calcul d’apothicaire. Tout ça d’ailleurs pour l’emporter grâce aux habituels remplaçants…

Néanmoins, même si l’idée semble assez saugrenue, ça a visiblement servi de motivation pour les Wolves dans ce premier tour. Et c’est l’essentiel pour Chris Finch et ses joueurs.