Terrence Shannon Jr, l’explosive roue de secours des Wolves

Anthony Edwards, Donte DiVincenzo et Ayo Dosunmu : tous absents ! Face à cette pénurie d’arrières, Chris Finch a dû se résoudre à injecter dans son cinq un joueur peu habitué à un tel honneur, surtout à un moment aussi critique de la saison : Terrence Shannon Jr.

Titularisé à seulement trois reprises lors de ses deux premières saisons dans la Grande Ligue, l’arrière de 25 ans était dans le cinq des Wolves chargé de finir le travail face aux Nuggets lors de ce Game 6. Mission largement accomplie pour le joueur drafté en 27e position en 2024.

Après quelques minutes de jeu, le gaucher s’est fait remarquer en remontant le cuir en transition. Il a facilement éliminé Christian Braun, le dernier rempart défensif des Nuggets, pour aller dunker en force. Vitesse et puissance vers le cercle seront les thèmes de sa soirée.

« J’ai appris que j’étais titulaire en arrivant à la salle, mais j’ai gardé la même mentalité : être agressif et meilleur en défense », se contente de décrire l’intéressé après le match. En 35 minutes de jeu, l’arrière a produit 24 points (9/20 aux tirs dont 1/7 de loin), un record en playoffs évidemment, 6 rebonds et 2 interceptions.

Efficacité et culot

« Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de gagner et d’avoir un impact sur la victoire. Être en mesure d’aller au second tour est un super sentiment », sourit le jeune homme, auteur d’un tir à 3-points très important dans le « money time » juste avant le buzzer, sur une transmission de Rudy Gobert.

Il faut rappeler que celui-ci n’avait pas joué une seule minute lors des trois premiers matchs de la série. Mobilisé 7 minutes lors du match 4, il s’était surtout signalé lors du match suivant avec 15 points. Mais son coach l’avait aussi mis au défi de répondre présent en défense.

Reste que Chris Finch a trouvé sa performance « incroyable » sur ce match. « J’ai pensé qu’il nous donnerait un boost. Je n’avais pas imaginé quelque chose comme ça. Pas seulement en matière de scoring, il a fait beaucoup d’actions chargées en émotions et en énergie pour impliquer le public. Il a joué en force », décrit le coach.

Ce dernier en revient même à faire son mea culpa : « Il a fait savoir qu’il faudrait compter avec lui. On a appris qu’il devait avoir le ballon en main. C’était idiot de ma part, on l’a laissé dans le corner pendant presque toute la saison. Il est bien meilleur ballon en main. » Les Nuggets l’ont bien compris à leur détriment.