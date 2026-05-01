Paul George s’éclate dans son duel avec les stars des Celtics

Le public de la Xfinity Mobile Arena réclamait de la « défense ! » de la part des Sixers, il l’a obtenue ! À l’entame du troisième quart-temps, Jayson Tatum a profité d’un écran de Neemias Queta en tête de raquette pour s’offrir de l’espace au niveau de la ligne des lancers-francs.

Mais au moment de déclencher son tir, une intervention de Tyrese Maxey lui a fait perdre le cuir. Surtout, Paul George, qui lui faisait face, s’est arraché pour récupérer le ballon devant la star des Celtics. Malgré un genou à terre, l’ailier des Sixers est sorti grand vainqueur de cette bataille de « 50-50 balls ».

Ce geste dit beaucoup de l’investissement défensif de l’ailier des Sixers qui a par ailleurs terminé avec 23 points (8/17 aux tirs dont 5/9 de loin), 4 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 40 minutes. Le meilleur match de sa série, au cours de laquelle il n’avait pas encore passé la barre des 20 points.

« Ils vont me donner l’air ridicule par moments »

« Il a été super. Je le dis depuis le début de la série : il est excellent en défense, et ce, pendant tout le match. Ces deux gars-là (Tatum et Brown) sont de super ailiers. Il doit se battre à chaque possession, et c’est ce qu’il fait. Ils marquent, certes, mais il les oblige à vraiment travailler pour ça », remarque Nick Nurse. Et son joueur, malgré la difficulté de sa tâche face aux « joueurs phénoménaux » d’en face, dit adorer.

« Ils vont mettre des tirs difficiles, me provoquer, me donner l’air ridicule par moments ou même m’embarrasser sur certaines séquences, mais j’apprécie ces duels, j’ai toujours aimé les défis durant toute ma carrière. J’ai toujours été enthousiaste à l’idée de défendre. Je dis souvent aux gens que j’ai reçu un don pour scorer et pour avoir cette fluidité en attaque, mais j’ai toujours estimé le travail de l’autre côté du terrain », développe le quadruple sélectionné dans un cinq « All-Defensive » en carrière.

Au-delà de son activité de ce côté du terrain, son coach remarque un joueur de « plus en plus confiance en attaque ». Déjà adroit dans la série en amont de ce match (49%), il n’avait pas vraiment pris le match à son compte. Dans le troisième quart-temps, avec ses tirs en première intention, George s’est davantage affirmé.

Le plaisir retrouvé

« Je pensais qu’il finirait par enchaîner les paniers. Il sent qu’il peut scorer sur le terrain. C’était bien de le voir à ce niveau. Ce sont des paniers qui font évoluer le score au bon moment, non ? On sent parfois qu’on a besoin d’un panier pour calmer le jeu, et il en a mis quelques-uns de ce genre », apprécie Nick Nurse.

Ses multiples passages à l’infirmerie et sa suspension de 25 matchs ne font pas oublier l’attaquant qu’est le joueur de 35 ans. Il tournait d’ailleurs à 21 points de moyenne sur ses dix dernières sorties en saison régulière.

« Je recommence enfin à prendre du plaisir maintenant que je peux à nouveau faire des choses que je faisais autrefois, c’est redevenu amusant pour moi. Pour être honnête, c’est un peu comme si j’ouvrais (une nouvelle porte) : voir qui je suis à nouveau, comment je peux redevenir important […] C’est donc un plaisir d’être sur le terrain, d’expérimenter et d’apprendre de nouvelles choses sur moi-même », savoure-t-il.

Et ce à la veille d’un potentiel exploit : s’imposer face aux Celtics, ultra favoris de la série, qui menaient 3-1. Ce qui serait le premier fait d’arme majeur de ces Sixers version Joel Embiid – Paul George.

« C’est pour ça que je suis venu ici […]. Pousser Philly jusqu’au deuxième tour, au tour suivant, jusqu’en finale de conférence. C’est ce que je recherchais : avoir cette opportunité. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais si on continue à enchaîner les victoires comme celle-ci, qui sait jusqu’où on pourra aller », termine-t-il.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.