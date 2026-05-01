Nikola Jokic : « En Serbie, on se ferait tous virer »

Même s’il n’était qu’à un rebond du triple-double, Nikola Jokic (28 points à 11/19 au tir, 10 passes, 9 rebonds) n’a pas suffisamment pesé dans ce Game 6 face aux Wolves. Lucide, le triple MVP ne s’est d’ailleurs pas caché.

« Je n’ai pas réussi à offrir des positions ouvertes à mes coéquipiers. Je n’ai pas réussi à poser de bons écrans. Je n’ai pas réussi à mettre mes tirs. Donc, ils ont tout simplement été meilleurs, dans quasiment tous les aspects du jeu. On s’est battus, mais on n’avait pas ce qu’il fallait pour l’emporter » analyse le pivot serbe.

Même sans Anthony Edwards, Donte DiVincenzo ou encore Ayo Dosunmu, les Wolves ont posé d’énormes problèmes aux joueurs de David Adelman grâce à leur taille et leur impact physique.

« Rudy est très, très grand. Mais pas seulement lui. Je crois que tous ceux qui sont rentrés sur le terrain de leur côté ont pris un rebond offensif. On n’a tout simplement pas fait du bon boulot là-dessus. Ils ont pris 19 rebonds offensifs et on a perdu beaucoup de ballons. Donc ils nous ont vraiment perturbés » continue Nikola Jokic, qui admet que les Wolves ont simplement été meilleurs que les Nuggets sur ce premier tour.

« Rester un Nugget pour la vie »

« Ils sont grands, ils ont beaucoup d’envergure. Ce sont de très bons défenseurs. Peu importe qui est sur le terrain, ils connaissent leurs principes. Ils nous rentraient dedans physiquement. On était forcés de recevoir le ballon loin du cercle » détaille encore Nikola Jokic sur la façon dont les Wolves ont fait dérailler les Nuggets.

Malgré tout, le pivot n’a pas manqué d’afficher son soutien à David Adelman et Jamal Murray, répétant par deux fois qu’il voulait « rester un Nugget pour la vie » et donc prolonger dans le Colorado.

Même si Denver a terminé à la troisième place de la conférence Ouest avec 54 victoires, Nikola Jokic ne se voile pas la face sur la place actuelle des Nuggets dans la hiérarchie de la NBA. « Quand on vient de perdre au premier tour, je pense qu’on est loin », tranche-t-il au moment d’évaluer les chances de titre de son équipe. Avant d’ironiser, lorsqu’il est interrogé sur d’éventuels changements : « Si on était en Serbie, on se ferait tous virer. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.