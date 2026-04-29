Pour arracher un Game 7, les Hawks veulent revenir à leurs fondamentaux

Début de soirée compliquée pour Jalen Johnson au Madison Square Garden pour le Game 5 face aux Knicks. Sur l’un de ses premiers ballons en transition, l’intérieur des Hawks a été bousculé par Josh Hart, et s’est effondré sans obtenir le coup de sifflet.

Sur la possession suivante, après un « spin move » dans la raquette adverse, le joueur des Hawks a sauté et tenté de trouver Onyeka Okongwu sous le cercle : le ballon finira en tribunes, nouveau « turnover ». Ces ratés en entame de rencontre disent beaucoup des difficultés offensives des Hawks sur ce match.

« Nous n’avons jamais… leur défense ne nous a jamais vraiment laissé instaurer la régularité nécessaire pour les battre. On doit s’engager davantage à imposer notre volonté en attaque. Il faut vraiment bouger et faire circuler le ballon, et on sent les possessions où cela se produit. C’est là que nous sommes efficaces ou que nous rencontrons du succès », juge Quin Snyder en conférence de presse.

Sa formation a terminé un second match de suite sous la barre des 100 points inscrits : 97 points à 45%. On retient surtout une incapacité à se projeter, avec 4 petits points inscrits en contre-attaque, alors que c’est l’une des formations qui a été la plus productive dans ce domaine en saison régulière (18 points de moyenne).

Ne pas s’arrêter de jouer en rythme sur jeu placé

« Il y a le fait de courir, c’est-à-dire de remonter le ballon rapidement, mais cela ne va pas toujours générer un tir facile. C’est la première partie de la possession, et il faut continuer à jouer après ça parce qu’on ne va pas obtenir un avantage décisif à chaque fois qui débouche sur un tir. […] C’est évidemment plus difficile après un panier encaissé, mais c’est quelque chose que nous nous sommes engagés à faire toute la saison et que nous avons fait dans cette série », rappelle le coach des Hawks.

Ce dernier réclame donc un retour aux fondamentaux offensifs de la part de ses joueurs. Et à ce qu’ils s’appuient sur tous les ingrédients qui ont fait d’Atlanta l’équipe surprise à l’Est, qualifiée directement via la 6e place. Même si vouloir continuer à jouer en rythme, comme ils l’ont fait en saison régulière, n’est pas évident face à une « équipe de leur calibre » et dans un contexte de playoffs.

« Ils y sont pour beaucoup. Mais ça ne peut pas s’arrêter là. On doit s’engager davantage dans cette voie et jouer de la manière dont on sait qu’on doit jouer pour réussir. Et nous avons maintenant la chance de rentrer à la maison pour le faire », poursuit, en parlant du match 6 de jeudi, Quin Snyder, qui attend une réponse collective.

« Tout le monde doit créer du jeu pour les autres. Quand on joue bien, c’est à ça que ça ressemble. Nos gars ont adhéré à ça tout au long de l’année. Et quand vous affrontez une très bonne équipe, elle impacte votre capacité à le faire. […] Comme je l’ai dit, quand on arrive sur jeu placé, le ballon ne peut pas s’arrêter de circuler. C’est notre formule, et ça l’a été toute l’année », termine-t-il.