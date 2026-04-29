Le MVP de la nuit | Le réveil d’Action Brunson

Décevant, voire très décevant depuis le début de la série face aux Hawks, Jalen Brunson aura donc attendu cette 5e manche, charnière, pour sortir le très grand jeu. Malgré la défense de Dyson Daniels, l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de toute la NBA, le meneur All-Star des Knicks signe une performance monstre dans cette victoire (126-97) avec 39 points et 8 passes à 15 sur 23 aux tirs. Mais l’intéressé veut souligner la qualité du collectif depuis deux rencontres.

« Ça tient à beaucoup de choses, » estime Jalen Brunson. « Je pense qu’on a élevé notre niveau collectivement. Je pense aussi qu’ils ont obtenu beaucoup de bons tirs et qu’on a eu de la réussite quand ils les ont manqués. Mais le fait qu’on soit sur la même longueur d’onde des deux côtés du terrain a aussi été un facteur. »

Pour Mike Brown, on a assisté à «un très grand match» de la part d’un «très grand joueur«. Pour le coach des Knicks, ce qui fait la différence depuis deux rencontres, c’est que Jalen Brunson joue davantage sans ballon, et que ses joueurs, à l’image de leur meneur, délaissent le 3-points pour aller frapper les Hawks au coeur de la raquette.

Carmelo Anthony a adoré le spectacle !

«J’adore ça», confirme le coach des Knicks. « Nos joueurs doivent continuer à essayer de prendre ce qui est disponible. Et en ce moment, pour nous, c’est de conclure dans la raquette. »

C’est dans le 4e quart-temps alors que les Hawks avaient déjà la tête sous l’eau que Brunson va faire le plus mal. Auteur de 10 des 12 premiers points de sa formation pour attaquer la dernière ligne droite, c’est aussi lui qui fait rugir le Madison Square Garden sur un alley-oop pour Mitchell Robinson.

Au final, il inscrit 17 de ses 39 points pour valider la large victoire des Knicks, et recevoir une standing ovation de ses fans, Carmelo Anthony en tête. «Le soutien des anciens joueurs est incroyable. Les voir, ressentir leur énergie, c’est unique !» conclut-il.