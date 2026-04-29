La Kobe 9 Low EM Protro passe à l’orange

« La WNBA, c’est magnifique à regarder. » Kobe Bryant a toujours été un ambassadeur de luxe pour la WNBA et il assistait souvent à des matchs de la ligue féminine avec ses filles, au plus près de l’action. Jusqu’à son décès et celui de sa fille Gianna en 2020, la légende des Lakers a profité de chaque occasion pour assurer promotion de la WNBA. Comme lors de l’une de leurs dernières apparitions en public, pour assister à un match des Lakers, où il s’était affiché en portant un sweat orange avec le logo de la la WNBA.

Ce nouveau coloris «WNBA» de la Kobe 9 Low EM Protro vient rappeler son engagement pour mettre en avant le basket féminin, avec une tige orange clair sur laquelle le «Swoosh» latéral et son logo «Stealth» ressortent d’un orange un poil plus foncé, l’ensemble reposant sur une semelle blanche.

La Kobe 9 Low EM Protro «WNBA» n’a pas attendu la reprise de la WNBA le 8 mai prochain pour investir le marché mondial. La paire est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 180 euros.