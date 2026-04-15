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La Kobe 9 Low EM Protro reçue 10/10

Publié le 15/04/2026 à 13:31 Twitter Facebook

Nike – La neuvième chaussure signature de Kobe Bryant reste plus que jamais d’actualité avec la sortie ce dixième coloris « Light Silver Steam ».

Kobe 9 Low EM Protro

Le pressing réalisé par la Kobe 9 Low EM Protro est impressionnant ! Sortie en 2014/15 à l’occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant après sa rupture du tendon d’Achille face aux Warriors, suivie d’une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies, la paire est toujours autant plébiscitée.

Nike avait mis le paquet pour fêter ses dix ans et n’a pas l’intention de baisser le rythme en 2026 puisqu’après la dernière version « Daybreak », on passe à ce coloris « Light Silver Steam » aux tons menthe assorties de tons blanc-gris, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne et le logo « Stealth » sur la languette.

Dixième coloris disponible en France, la Kobe 9 Low EM Protro « Light Silver Steam » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.

Notre verdict de la Kobe 9 EM :

En clair : la Kobe 9 EM, c’est la Kobe 8… en mieux. Toujours un énorme bonheur pour les joueurs rapides. Pour ce qui est de la comparaison avec la version Elite, c’est une question de préférence.

S’il vous faut absolument une tige haute, la Elite est là. Personnellement, on préfère même la EM, avec la plus grande liberté de mouvement qu’elle laisse au pied. Dans l’ensemble, c’est une excellente chaussure de basket, et encore une des meilleures de l’année 2014.

Kobe 9 Low EM Protro Kobe 9 Low EM Protro

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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