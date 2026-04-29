Une Jordan Heir 2 pour la grand-mère de Paolo Banchero

La Jordan Heir 2 n’aura pas chômé depuis sa sortie il y a bientôt trois mois. Huit coloris de la paire destinée au marché féminin ont déjà été commercialisés et la suite arrive déjà pour la fin de semaine avec ce coloris en hommage à la grand-mère de Paolo Banchero.

Cette version reprend en effet les couleurs portées par la grand-mère du joueur du Magic lors de sa Draft en 2022, avec une tige à rayures tigrées rouges et des accents vert citron, violet et une touche dorée sur les logos présents sur la languette.

La paire a été conçue en prenant les retours des joueuses pro en compte avec pour objectif d’exceller sur la course et les changements de direction. A ce titre, on retrouve une cage en TPU translucide pour le maintien et une semelle équipée d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 au niveau intermédiaire. Le petit plus se situe au niveau du talon, où on peut accrocher un élastique à cheveux fourni avec chaque modèle.

La Jordan Heir 2 «Oh Sheila» sera disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros ce 1er mai.