La NBA sanctionne Marcus Smart et Luke Kennard

Les Lakers ont perdu un match à Houston dimanche, mais Marcus Smart et Luke Kennard ont également perdu de l’argent ce soir-là. En effet, la NBA a annoncé leur avoir infligé une amende chacun, sans que ce ne soit doublé d’une suspension.

Pour Marcus Smart, elle s’élève à 35 000 dollars et tombe parce qu’il a « remis en question l’intégrité » des arbitres. Pour Luke Kennard, elle s’élève à 25 000 dollars et fait suite à ses « propos inappropriés » à destination du corps arbitral.

En revanche, le rookie Adou Thiero n’a rien reçu après son expulsion survenue en toute fin de match, après un accrochage avec Aaron Holiday (pas sanctionné non plus). Même si Luka Doncic s’était engagé à la lui payer quoi qu’il arrive.

Entre l’expulsion de Deandre Ayton et celle d’Adou Thiero donc, sans oublier les deux autres fautes techniques distribuées à Maxi Kleber et Jaxson Hayes, les joueurs de Los Angeles étaient en tout cas apparus très frustrés dans le Game 4. Tandis que les Rockets n’avaient également pas manqué de les provoquer, une fois la victoire en poche.