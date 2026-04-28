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La NBA sanctionne Marcus Smart et Luke Kennard

Publié le 28/04/2026 à 9:56 Twitter Facebook

Une double amende tombe pour Marcus Smart et Luke Kennard, dont le comportement n’a pas été apprécié par la NBA en sortie de Game 4 à Houston.

Les Lakers ont perdu un match à Houston dimanche, mais Marcus Smart et Luke Kennard ont également perdu de l’argent ce soir-là. En effet, la NBA a annoncé leur avoir infligé une amende chacun, sans que ce ne soit doublé d’une suspension.

Pour Marcus Smart, elle s’élève à 35 000 dollars et tombe parce qu’il a « remis en question l’intégrité » des arbitres. Pour Luke Kennard, elle s’élève à 25 000 dollars et fait suite à ses « propos inappropriés » à destination du corps arbitral.

En revanche, le rookie Adou Thiero n’a rien reçu après son expulsion survenue en toute fin de match, après un accrochage avec Aaron Holiday (pas sanctionné non plus). Même si Luka Doncic s’était engagé à la lui payer quoi qu’il arrive.

Entre l’expulsion de Deandre Ayton et celle d’Adou Thiero donc, sans oublier les deux autres fautes techniques distribuées à Maxi Kleber et Jaxson Hayes, les joueurs de Los Angeles étaient en tout cas apparus très frustrés dans le Game 4. Tandis que les Rockets n’avaient également pas manqué de les provoquer, une fois la victoire en poche.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 4.0 1.6 0.5 2.4 33.5
Austin Reaves 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 3.0 1.1 0.4 2.2 23.3
Lebron James 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 3.0 1.2 0.6 1.4 20.9
Deandre Ayton 72 27:12 67.1 0 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 1.2 0.6 1.0 2.2 12.5
Rui Hachimura 68 28:20 51.4 44.3 69.4 0.6 2.7 3.3 0.8 0.6 0.6 0.3 1.6 11.5
Marcus Smart 62 28:32 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 1.5 1.4 0.4 2.6 9.3
Luke Kennard 32 23:02 52.7 44.8 91.2 0.4 2.2 2.6 2.4 0.9 0.7 0.1 1.5 9.0
Jake Laravia 82 25:08 45.9 32.1 76.3 1.4 2.6 4.0 1.8 1.1 1.3 0.5 2.4 8.2
Jaxson Hayes 66 18:17 75.6 100.0 65.3 1.5 2.6 4.1 0.9 0.5 0.4 0.8 1.9 7.5
Nick Smith Jr. 30 12:30 43.5 39.5 73.3 0.1 0.7 0.8 1.0 0.7 0.3 0.1 0.9 6.2
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Jarred Vanderbilt 65 17:21 47.1 29.3 58.9 1.2 3.3 4.5 1.3 0.9 0.8 0.3 1.6 4.4
Dalton Knecht 54 10:14 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.8 4.2
Drew Timme 27 8:42 57.6 44.0 55.6 0.4 0.9 1.2 0.9 0.5 0.2 0.0 0.7 3.4
Kobe Bufkin 16 7:26 30.0 19.2 91.7 0.1 0.8 0.8 0.6 0.3 0.1 0.2 0.6 2.9
Bronny James 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.6 0.5 0.1 0.7 2.9
Maxi Kleber 43 10:43 45.2 23.1 53.8 0.8 1.1 2.0 0.6 0.4 0.4 0.3 1.4 2.0
Adou Thiero 25 5:58 51.6 33.3 63.6 0.4 0.8 1.1 0.4 0.4 0.3 0.1 0.8 1.9
Chris Mañon 9 5:07 33.3 0.0 75.0 0.2 0.9 1.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.8
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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