Surprise, la A’Two est déjà disponible !

On l’attendait pour la fin de semaine avec un premier coloris rose, mais la Nike A’Two a pris tout le monde de vitesse ! La deuxième paire signature d’A’ja Wilson est en effet apparue sur le marché français dès ce début de semaine avec ce coloris «Standing Ovation WNBA 30th» en clin d’œil aux 30 ans de la WNBA, suivant le thème à retrouver également sur la Nike GT Cut 4, la Nike Book 2 et la Nike Sabrina 3.

Celle-ci se présente avec une tige mêlant noir, blanc et finitions en bleu et rouge. Le logo de la joueuse apparaît sur la languette de la chaussure gauche tandis que la pastille «30 years» comprenant la mention «April 24 1996 anniversary» ressort sur la languette de la chaussure droite. Sur la A’Two, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

La Nike A’Two «Standing Ovation WNBA 30th» est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.