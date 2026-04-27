Programme du soir | Les Suns et les Nuggets au bord du vide

Si les Lakers ont loupé le coche dimanche à Houston, c’est au tour des Wolves et du Thunder de tenter de valider leur billet pour les demi-finales de conférence.

Pour OKC, ça devrait être plus facile puisque Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont largement au-dessus des Suns.

En revanche, pour les Wolves, ce sera compliqué puisque Anthony Edwards et Donte DiVincenzo ne sont plus là, et les Nuggets jouent à domicile.

Enfin, les Pistons ont une nouvelle occasion de récupérer l’avantage du terrain. C’est à Orlando et l’équipe attend que Jalen Duren et Cade Cunningham jouent comme des All-Stars.

Programme complet

02h00 | Orlando – Detroit (BeIN Sports 1)

03h30| Phoenix – OKC (BeIN Sports 2)

4h30 | Denver – Minnesota (BeIN Sports 1)