Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Les Suns et les Nuggets au bord du vide

Publié le 27/04/2026 à 21:01 Twitter Facebook

NBA – Trois matches au menu de la soirée, avec deux formations qui peuvent se qualifier : le Thunder à Phoenix et les Wolves à Denver.

programme du soir

Si les Lakers ont loupé le coche dimanche à Houston, c’est au tour des Wolves et du Thunder de tenter de valider leur billet pour les demi-finales de conférence.

Pour OKC, ça devrait être plus facile puisque Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont largement au-dessus des Suns.

En revanche, pour les Wolves, ce sera compliqué puisque Anthony Edwards et Donte DiVincenzo ne sont plus là, et les Nuggets jouent à domicile.

Enfin, les Pistons ont une nouvelle occasion de récupérer l’avantage du terrain. C’est à Orlando et l’équipe attend que Jalen Duren et Cade Cunningham jouent comme des All-Stars.

Programme complet
02h00 | Orlando – Detroit (BeIN Sports 1)
03h30| Phoenix – OKC (BeIN Sports 2)
4h30 | Denver – Minnesota (BeIN Sports 1)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes