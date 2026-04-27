Scottie Barnes, l’étoile des Raptors a brillé dans l’obscurité

«Scottie est devenu la tête du serpent». Le «compliment» est signé Kenny Atkinson après la nouvelle performance de choix de Scottie Barnes. Déjà précieux dans le Game 3 avec ses 33 points et 11 passes décisives, l’ailier des Raptors a encore été le leader d’une équipe en difficulté en attaque mais qui a su tenir par sa dimension athlétique et son intensité. Deux caractéristiques qui résument bien l’impact du leader de Toronto, auteur de 23 points, 9 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres dimanche pour aider les siens à égaliser à 2-2 dans la série face à Cleveland.

Le coach des Cavs a bien tenté d’essayer de le ralentir en mettant Dean Wade en défense sur lui à la place d’Evan Mobley. Mais le résultat n’a pas été suffisant pour permettre aux Cavs de repartir avec une victoire qu’ils tenaient pourtant du bout des doigts, en menant de 8 points à l’entrée du «money-time», pour finalement s’incliner 93-89.

«Il est resté le même depuis le début. Même dans les défaites, c’est la même personne, celle qui apporte de l’énergie. Sur le terrain, il a été super agressif, en allant chercher ses opportunités, et en défense, il a été celui qu’il a été toute l’année, et on a besoin de tout ça de lui», a souligné son coéquipier Brandon Ingram.

Le serpent a mangé l’araignée

S’il a été celui qui a montré la voie pour permettre à Toronto de revenir à 2-2, Donovan Mitchell avait été le joueur clé des deux premières victoires des Cavs dans cette série. Sa mission a donc également consisté à limiter l’arrière de Cleveland, ce qu’il a réussi à faire, là encore, par son activité et son intensité. Lorsqu’il s’est retrouvé face à lui, «Spida» a été limité à 1/8 au tir. La tête du serpent est aussi rentré dans la tête de Donovan Mitchell, qui a fini à 6/24 au tir !

«J’essaie juste de gagner des matchs, c’est ça qui me fait progresser, d’essayer de faire tout mon possible pour gagner», a résumé Scottie Barnes. «Je veux être un winner, à essayer de faire ces efforts supplémentaires et d’en faire plus, ce qui ne fait que te pousser à grandir. C’est là dessus que je me concentre principalement quand je suis sur le terrain. Comment je peux avoir de l’impact, gagner et aider les autres ? J’essaie juste de jouer de la bonne façon».

Un futur MVP en puissance ?

Revenus à 2-2, les Raptors vont à présent voir la pression basculer dans le camp de l’adversaire, qui accueillera lors du Game 5 et n’aura pas le droit à l’erreur sous peine de se retrouver dos au mur pour le Game 6 de retour à Toronto.

Scottie Barnes peut quant à lui compter sur Darko Rajakovic pour le maintenir sous pression, le coach de la franchise canadienne ayant rendu hommage à son joueur à sa façon, assurant qu’on n’avait encore rien vu du joueur que peut être Scottie Barnes.

«J’en attends plus de Scottie, et il va apporter plus. La façon dont il joue aujourd’hui, je dirais qu’il n’est qu’à 60% du joueur qu’il sera dans 2 ou 3 ans. Scottie va être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il l’est déjà, mais quand je vois à quel point la soif de victoire est importante pour lui, ça va le pousser à avancer et à faire tout ce qu’il faut pour remporter dans matchs. C’est ce qui le rend si spécial», a-t-il lancé. «Donc j’attends qu’il continue comme ça et qu’il progresse (…). Scottie est un incroyable ami, un incroyable père, un incroyable fils, un incroyable coéquipier, un incroyable être humain. On en avait parlé avant le match, le plus important chez lui, c’est son coeur, à quel point il se préoccupe des autres, de ses coéquipiers, de la franchise. C’est un vrai privilège de travailler avec un être humain comme Scottie Barnes».

Ça promet pour la suite !

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 80 33:31 50.7 30.4 81.5 1.9 5.6 7.5 5.9 2.6 1.4 2.6 1.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.