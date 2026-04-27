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La Book 2 et la GT Cut 4 fêtent aussi les 30 ans de la WNBA

Publié le 27/04/2026 à 10:53 Twitter Facebook

Nike – Après la Sabrina 3, c’est au tour de la chaussure signature de Devin Booker et de la GT Cut 4 de rendre hommage à la ligue féminine avec un coloris tricolore, blanc, bleu et rouge.

Book 2

La WNBA met les petits plats dans les grands à l’approche de la reprise de la saison, le 8 mai prochain ! Après la « Free agency » et la Draft, les premiers matchs de pré-saison se sont déroulés ce week-end.

L’actualité de la ligue féminine, c’est aussi l’anniversaire des 30 ans de sa création, avec la sortie de nouveaux coloris mettant à l’honneur cette date spéciale. Après la Nike Sabrina 3, c’est au tour de deux nouvelles estampillés Nike d’emprunter le coloris « WNBA 30th » : la Nike Book 2 et la Nike GT Cut 4.

La Nike Book 2 s’offre un coloris classique, à la Nike Cortez avec une tige blanche ornée de finitions en bleu et rouge. La mention « Book » et le numéro « 96 » figurent sur la languette.

La Nike GT Cut 4 opte pour une version plus « flashy », avec une partie gauche en bleu et blanc et rouge sur la droite sur la chaussure gauche, et inversement sur l’autre chaussure. Le logo historique de la WNBA est présent sur un pendentif rouge et bleu. La semelle, composée d’une couche de Zoom X au niveau intermédiaire, ressort principalement en blanc.

La Nike Book 2 et la Nike GT Cut 4 « WNBA 30th » sont à retrouver sur Basket4Ballers, respectivement au prix de 160 et 200 euros.

GT Cut 4 GT Cut 4 GT Cut 4 Book 2 Book 2

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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