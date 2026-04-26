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Le vainqueur du trophée de rookie de l’année connu lundi

Publié le 26/04/2026 à 14:13 Twitter Facebook

NBA – Plusieurs trophées individuels seront décernés la semaine prochaine, dont celui de meilleur débutant.

Après ceux notamment de défenseur de l’année et meilleur sixième homme, remportés par le duo des Spurs, Victor Wembanyama et Keldon Johnson, mais aussi celui de meilleure progression, pour Nickeil Alexander-Walker, la NBA va continuer sa distribution de trophées individuels pour la saison régulière 2025/26.

La semaine prochaine, quatre seront décernés et le plus prestigieux et intéressant, c’est celui de lundi soir, celui de rookie de l’année. Qui de Kon Knueppel ou Cooper Flagg sera sacré meilleur débutant ?

Le lendemain, ce sera celui du meilleur dirigeant qui sera annoncé. Ensuite, mercredi, la ligue donnera le nom du « meilleur coéquipier » de la saison, puis jeudi, celui du joueur le plus combatif.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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