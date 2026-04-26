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Bronny James de plus en plus en confiance

Publié le 26/04/2026 à 11:38 Twitter Facebook

NBA – Dans le Game 3 à Houston, le fils de LeBron James a inscrit ses premiers paniers en playoffs, notamment sur une passe de son père.

Les circonstances exceptionnelles à Los Angeles, avec les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves, offrent des minutes à Bronny James et des sourires à LeBron James. « Tous ces moments sont avec lui. C’est de mieux en mieux et c’est incroyable », confie avec plaisir le paternel, qui survole la série contre Houston, à 41 ans.

Surtout que ce Game 3, remporté par les Lakers, restera un grand moment pour le fils, qui a inscrit ses premiers paniers et points en playoffs. N’ayant que peu joué la saison passée et dans les deux matches en Californie cette année, il a eu neuf minutes vendredi soir pour s’exprimer.

Bronny James a commencé par un panier primé, en deuxième quart-temps. Quelques secondes après, son père lui lance un alley-oop, converti avec un layup. « Le premier panier, c’est important pour moi, surtout en playoffs, pour ma confiance et pour le reste de la compétition », admet le joueur de 21 ans, 5 points à 2/2 au tir dans cette rencontre.

Un moment capital pour sa carrière

Cela lui permet d’entrer doucement dans le bain à ce niveau, après une première expérience insignifiante en 2025 (quatre minutes) puis des débuts compliqués dans les deux premières manches face aux Rockets, avec des fautes et des ballons perdus.

« J’étais tendu pour mon premier match de playoffs. J’ai clairement gagné en confiance et en sérénité depuis trois matches », indique Bronny James. « C’est important le niveau de confiance qu’un jeune peut retenir d’un match de playoffs comme celui-ci », ajoute son père. « On n’est plus jamais nerveux en saison régulière quand on a joué une bonne quantité de minutes en playoffs. Il l’a fait et c’est bien pour sa carrière et sa confiance. »

Les possibles retours d’Austin Reaves et Luka Doncic par la suite auront une conséquence directe sur le temps de jeu du jeune homme. Néanmoins, à son petit niveau, cette troisième manche à Houston marque son baptême du feu en playoffs. « Il faut être bon en playoffs et c’est la meilleure sensation possible », conclut-il.

Bronny James Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 LAL 27 6:42 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3
2025-26 LAL 42 8:56 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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