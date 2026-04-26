Desmond Bane retrouve sa patte au meilleur moment

Et si c’était lui, le facteur X de cette série face aux Pistons ? Si Franz Wagner et Paolo Banchero ont régalé sur la fin pour permettre aux Floridiens de s’imposer dans le Game 3 à domicile (113-105), Desmond Bane a lui aussi été précieux avec ses 25 points, alimentés par son impressionnant 7/9 à 3-points.

Dans le dur depuis le début de la série, avec un Game 1 à 7/20 au tir puis un Game 2 à 2/11, l’ex arrière de Memphis a retrouvé son efficacité derrière l’arc pour la première de la série à l’Amway Center. Son équipe en avait besoin, notamment en début de partie, pour enflammer la rencontre avec ses «catch-and-shoot» qui ont fait exploser l’assemblée à chaque fois, offrant un boost de confiance à tout le Magic.

«On a besoin qu’il prenne ces tirs. Il en a mis quelques uns rapidement et ça a lancé son match. Je pense que ça ouvre une toute nouvelle dimension pour notre groupe», a rappelé Franz Wagner, qui voit en Desmond Bane le poison parfait pour lui permettre d’évoluer avec moins de pression sur les épaules.

Un mentale à toute épreuve

Même chose pour Paolo Banchero, qui a vu un Desmond Bane dans le dur depuis le début des playoffs, mais qui n’a jamais lâché, pour être récompensé samedi en égalant le record à 3-points en playoffs dans l’histoire de la franchise détenu par Dennis Scott.

«Il nous a aidés à bien débuter, en enchaînant les gros tirs les uns après les autres. Tout le monde dans le vestiaire savait comment il se sentait après les deux premiers matchs. Il voulait faire mieux, mais en même temps, il a gardé le même état d’esprit, ça n’a pas joué dans sa tête et il s’est lâché dès le début. C’est ce dont on a besoin. C’est un joueur incroyable, un incroyable shooteur. On est reconnaissant de l’avoir à Orlando», a-t-il glissé.

Jamahl Mosley aussi, sait l’importance que Desmond Bane peut avoir dans son groupe. Arrivé pour faire passer un cap aux Floridiens, l’arrière se sait attendu sur ce premier tour et a dissipé les premières sources d’inquiétude nées des deux matchs précédentes. Le coach du Magic a tenu a rendre hommage à son joueur pour son professionnalisme.

«Je pourrais en parler sans discontinuer, parce qu’il est tellement professionnel, parce qu’il ne fait pas de bruit, il garde le cap et il travaille chaque jour. Il prend soin de son corps et il le fait de la bonne façon, il parle à ses coéquipiers, il les rassemble. Il est le professionnel et le coéquipier que tu rêves d’avoir. Et donc de le voir être récompensé de cette façon, c’est grand. Il y a aussi la confiance que les joueurs lui portent par rapport à tout ce qu’il a construit depuis la seconde où il nous a rejoint», a-t-il lâché, alors que son joueur a fini le match avec des crampes, après avoir tout donné.

Desmond Bane, lui, ne compte pas s’arrêter là, et espère bien battre le record de Dennis Scott sans tarder. «J’espère le battre avant que la post-season se termine», a-t-il lancé !

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 82 33:37 48.4 39.1 90.8 1.2 2.9 4.1 4.1 3.1 1.0 2.0 0.5 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.