Joe Ingles s’apprête à rentrer en Australie

En fonction du parcours des Timberwolves en playoffs, Joe Ingles vit ses derniers jours ou ses dernières semaines en NBA. À 38 ans et après douze saisons dans la ligue, ESPN annonce qu’il a déjà prévu de s’engager avec le Melbourne United, cet été.

Des rumeurs étaient récemment apparues et les voilà qui se confirment, tandis que l’ailier australien arrive en fin de contrat avec Minnesota. Où il n’est plus qu’un joueur du bout du banc, toutefois exemplaire et précieux pour le vestiaire de Chris Finch.

Douze ans après son arrivée en NBA (pour 7.7 points, 3.5 passes et 3 rebonds de moyenne), à la suite d’un passage concluant en Europe (Grenade, Barcelone, Tel Aviv), Joe Ingles bouclera donc la boucle en Australie, où il avait démarré sa carrière en 2005 à l’Australian Institute of Sport puis chez les South Dragons.

Médaillé de bronze olympique avec les Boomers en 2021 à Tokyo, « Slow Mo Joe » n’a pour le moment jamais gagné le titre NBA, mais les Timberwolves sont toujours engagés en playoffs (2-1 au premier tour face aux Nuggets) et il lui reste une dernière chance de garnir son palmarès outre-Atlantique.

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTA 79 21:11 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTA 81 15:19 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.0 4.2 2016-17 UTA 82 24:03 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTA 82 31:27 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTA 82 31:19 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTA 72 29:41 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTA 67 27:52 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.7 1.8 0.7 1.7 0.2 12.1 2021-22 UTA 45 24:56 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 22:42 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17:11 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 2024-25 MIN 19 6:00 26.1 20.0 0.1 0.5 0.6 1.2 0.6 0.1 0.5 0.0 0.8 2025-26 MIN 27 5:40 59.3 43.8 100.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.3 0.5 0.1 1.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.