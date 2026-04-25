Les Pistons ont partiellement retrouvé le fil

Méconnaissables dans la première manche perdue face au Magic, les Pistons ont su revenir à égalité à l’issue du Game 2. Il a fallu attendre une mi-temps, et un coup de gueule de JB Bickerstaff à la pause pour secouer ses troupes, afin que les leaders de la conférence Est écartent clairement Orlando.

Enfin dans cette série, et avant le Game 3 en Floride ce samedi soir à 19h (heure français), Detroit a imposé son identité, la même qui a expliqué leur domination durant la saison régulière.

« C’est une question d’activité », analyse le coach sur la grosse séquence (30-3 en huit minutes) de ses troupes en troisième quart-temps. « Les cinq joueurs sur le parquet étaient impliqués, c’était un effort collectif, avec des efforts, des efforts supplémentaires même qui étaient faits, avec des rebonds, des ballons perdus provoqués, qui ont alimenté notre attaque. C’est notre identité ça. »

Ne reste qu’à relancer Jalen Duren

Principale arme offensive d’Orlando à l’extérieur, Desmond Bane souffre face à la défense des Pistons. Dans la deuxième manche, il a été stoppé à 12 points seulement et un vilain 2/11 au shoot.

« Il faut beaucoup de défenseurs, beaucoup de monde. Il n’a pas de situation de un-contre-un, c’est toujours du un-contre-cinq », décrit JB Bickerstaff pour contenir l’ancien des Grizzlies. « C’est évident qu’Ausar Thompson assure une grande partie du travail, mais de nombreux joueurs sont remarquables pour respecter les consignes et ne rien leur donner de facile. On est conscient que rien ne fonctionnera si on ne défend pas à notre meilleur niveau. »

En attaque, il reste un dossier à régler, celui de Jalen Duren. Car si les Pistons veulent vraiment évoluer à leur meilleur niveau, il faut que le pivot All-Star soit au sien. Après deux matches, il ne tourne qu’à 9.5 points et 8 rebonds de moyenne.

« Ils mettent beaucoup de joueurs autour de lui et pour le couper du jeu », remarque l’entraîneur. « On travaille pour lui offrir des opportunités, lui donner de l’espace pour qu’il puisse avoir le ballon, ce qui est le plus important, et jouer. S’il a ses possessions, on sait de quoi il est capable. On doit s’assurer qu’il ait le ballon et qu’il soit alors dans les bonnes positions. »