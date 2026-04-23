JB Bickerstaff a trouvé les mots pour “secouer” son équipe

À la mi-temps de ce Game 2 entre Pistons et Magic, les deux formations étaient à égalité. En première période, Detroit avait essayé de créer un écart à plusieurs reprises, mais les hommes de JB Bickerstaff n’étaient pas parvenus à enrayer les offensives floridiennes. Cette première mi-temps n’a pas plu au tacticien des Pistons qui l’a fait savoir dans le vestiaire.

«JB nous a vraiment secoués», raconte Tobias Harris. «Il a dit qu’il ne voulait plus entendre d’excuses. Il a souligné qu’Orlando prenait trop de rebonds offensifs et que nous ne pouvions pas nous le permettre, que cela ne correspondait pas à nos standards. Il a réussi à trouver cette petite étincelle.»

Les Pistons attaquent la deuxième mi-temps avec des ambitions nouvelles. Agressifs, Detroit force le Magic à commettre des erreurs. Ainsi, les locaux passent un premier 11-0, marqué par trois pertes de balle des visiteurs.

«Ils sont revenus du vestiaire en étant plus agressifs», souligne Jamahl Mosley. «Sur la première action, ils ont réussi à provoquer une faute offensive de Desmond Bane. Dès lors, ils ont gagné en vitesse, forcé des pertes de balle et nous avons manqué des tirs. Ce momentum a changé le cours du match.»

30-3 en huit minutes

Desmond Bane tente de calmer l’incendie avec un tir lointain. Sans succès. La défense des Pistons asphyxie le Magic. Les Floridiens ne cessent de perdre des ballons et les rares tirs qu’ils parviennent à trouver ne font pas mouche. En huit minutes, les Pistons bouclent un 30-3.

«Nous avons simplement défendu», apprécie JB Bickerstaff. «Quand nous jouons à ce niveau en défense, tout devient plus simple pour nous. Nous pouvons être une équipe défensive d’élite, une équipe qui perturbe le jeu adverse pour obtenir des paniers faciles en contre-attaque. C’est ce que nous avons fait.»

Cet excellent troisième quart-temps assomme le Magic. Les coéquipiers de Paolo Banchero ne corrigent pas le tir dans le dernier acte et s’inclinent 98 à 83. Detroit égalise dans cette série avant de partir en Floride pour le Game 3 qui aura lieu ce samedi.

«Voici à quoi ressemble le basket des Pistons», explique JB Bickerstaff. «Nous avons eu une soirée sans, mais nous savions que les gars allaient revenir et se montrer sous leur meilleur visage.»