Les “jumeaux” Jayson Tatum et Jaylen Brown se sont bien amusés

Jayson Tatum et Jaylen Brown font partie des meilleurs duos de la décennie, et leur complicité n’est plus à démontrer. Et lorsqu’il s’agit de sortir le grand jeu pour récupérer l’avantage du terrain perdu dans la deuxième manche, ça donne une implication dans 27 des 29 points du dernier quart-temps !

Par leurs paniers et leurs passes, et jusqu’à ce que Derrick White n’inscrive deux lancers-francs, les deux compères ont été impliqués dans tous les points des Celtics pour arracher la victoire (108-100) à Philadelphie.

« Ça m’avait simplement manqué de vivre des moments comme celui-là, dans un match où les deux équipes se répondent coup pour coup », confie Tatum, qui compile 25 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en 42 minutes. « Il y a eu des moments où les choses n’allaient pas dans notre sens et où nous avons dû nous battre pour reprendre l’avantage. C’était un match où il fallait trouver des solutions. Faire les actions décisives. Le rebond que White a pris. L’interception de Brown. Le gros tir de Payton Pritchard. En tant que basketteur, faire partie d’une équipe où tout le monde contribue et réalise des actions importantes, ça m’avait manqué. Et c’était tout simplement du plaisir. »

Un rôle essentiel… au quotidien pour le groupe

A ses côtés, Jaylen Brown signe quasiment la même ligne de stats avec 25 points, avec 7 rebonds, 4 passes, 1 interception et 3 contres en 40 minutes. Exemplaire toute la saison, l’arrière-ailier All-Star est évidemment ravi de pouvoir compter sur son alter ego.

« Il progresse petit à petit, il devient plus fort, plus physique », constate Brown. « On le voit attaquer le cercle avec plus de puissance qu’à son retour. Mais nous faisons tout en équipe. Nous gagnons en équipe et nous perdons en équipe. Donc dans ces moments-là, j’ai une confiance totale en Jayson Tatum. Quand le match se joue là-dessus, nous sommes déjà passés par là. Il faut simplement réussir les actions importantes. »

Pour Joe Mazzulla, c’est de nouveau un luxe de pouvoir compter sur deux leaders au meilleur de leur forme. Leur expérience des grands rendez-vous est essentielle, et il insiste sur leur rôle au quotidien.

«Cette expérience se voit au quotidien» répond-il lorsqu’on l’interroge sur la différence apportée par le retour de Tatum. «Dans la façon de gérer les défaites, les mauvais matchs, les victoires. Ils restent constants, ne s’emballent pas, comprennent ce qui est en jeu. Ce soir, ça s’est vu : Brown a lancé un run avec une interception et un lay-up, puis Tatum a mis des tirs importants. Mais au-delà du match, c’est surtout leur mentalité au quotidien.»