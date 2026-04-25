À Philadelphie, les Celtics souffrent mais récupèrent déjà l’avantage du terrain

Joel Embiid toujours absent, malgré un léger suspense en avant-match, les Sixers avaient une mission : protéger leur avantage du terrain durement récupéré à Boston. Le problème, c’est que les Celtics se devaient également de réagir après leur défaite à la maison dans le Game 2 et leur réaction ne s’est pas faite attendre dans ce Game 3 en Pennsylvanie.

Portés par Jaylen Brown (25 points, 7 rebonds, 3 contres) et Jayson Tatum (25 points, 7 passes), les C’s sont parvenus à faire la différence dans le « money time » à Philadelphie. Avec plusieurs paniers à 3-points déterminants de la part de Jayson Tatum et Payton Pritchard, pour climatiser une salle jusqu’alors bruyante et déchaînée, car remplie d’espoir dans le dernier quart-temps.

Longtemps indécis en seconde période, avec de nombreux changements d’avantage et de nombreuses égalités, ce match a donc rendu son verdict dans les deux dernières minutes. L’expérience de Boston ayant finalement raison de toute l’abnégation et la combativité des Sixers, emmenés par Tyrese Maxey (31 points, 6 passes), mais un peu trop courts à l’arrivée.

Le Game 4 de dimanche promet déjà de nous régaler et Philadelphie, qui s’est retrouvé à courir après le score presque de bout en bout, devra essayer de montrer un visage plus conquérant devant son public. Car attendre les erreurs des Celtics au shoot ou avec le ballon est une stratégie dangereuse, vu la qualité et la maîtrise de l’adversaire dans les moments-clés.

À RETENIR

– Les 3-points assassins de Boston. Jayson Tatum, Payton Pritchard puis Jayson Tatum : alors qu’il n’y avait qu’une petite possession d’écart au tableau d’affichage, les Celtics auront achevé les Sixers à coup de paniers primés, dans les deux dernières minutes de la partie. Sous les yeux d’Allen Iverson, le sang-froid des hommes de Joe Mazzulla aura donc parlé, et même s’ils ont parfois tendance à (trop) arroser derrière l’arc, cette différence de réussite extérieure avec Philadelphie (20/47 à 3-points, mais seulement 12/35 en face) a fini par se payer cash. Sans avoir besoin de forcément dominer à l’intérieur.

– Joel Embiid « n’est pas prêt ». On s’imaginait potentiellement à voir Joel Embiid en tenue pour le Game 3, mais Nick Nurse a rapidement douché les espoirs des fans, expliquant en conférence de presse que son pivot « n’est juste pas encore prêt ». Arrêté à cause de son appendicite depuis deux semaines, le MVP 2023 va tenter de revenir dimanche pour le Game 4, déjà vital, mais les chances de le revoir semblent minimes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.