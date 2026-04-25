Les Raptors ont remporté une première Battle

En saison régulière, le meilleur match de Jamison Battle a eu lieu contre les Cavaliers en octobre dernier (20 points à 6/6 à 3-points). En playoffs, le meilleur match de Jamison Battle aura peut-être également eu lieu contre les Cavaliers, ce jeudi : 14 points à 4/4 à 3-points.

La différence, et non des moindres, étant que sa performance n’a évidemment pas la même saveur, puisque les Raptors étaient menés 2-0 dans leur série du premier tour. Et que les 14 points de l’ailier ont tous été inscrits… dans le quatrième quart-temps, quand il y avait encore égalité au tableau d’affichage (88-88) pour la dernière fois de la partie.

Prêt à « faire tout ce qu’il fallait pour arracher la victoire », Jamison Battle s’est transformé en sniper d’élite pour faire payer à Cleveland sa défense trop laxiste face à lui.

« Ce n’est pas la première fois que je le vois performer de la sorte », rappelait toutefois Darko Rajakovic, son coach, admiratif de ses efforts. « C’est le professionnel ultime, il se tient toujours prêt et il fournit une énorme quantité de travail au quotidien. Il participe à tous les exercices et il fait des séances supplémentaires, juste pour être prêt physiquement. Sa condition physique est excellente et, dès qu’il est entré sur le terrain, il a été à la hauteur de l’événement. Ça signifie beaucoup de voir tout son travail porter ses fruits. »

« One Battle After Another »

Relégué au bout de la rotation canadienne depuis de longues semaines, mais son équipe en quête de solutions, Jamison Battle a été réactivé de manière quelque peu inattendue dans le Game 3. Notamment dans le dernier acte d’un match sous haute tension.

« Il s’agit simplement d’être constant au quotidien, de s’assurer d’avoir une routine et de répéter les mêmes choses encore et encore, car c’est ce qui va mener au succès à l’arrivée », a-t-il répondu, lorsqu’on lui demande la recette de son succès, même quand son temps de jeu n’est pas régulier.

Puis l’un des héros de la soirée d’ajouter, concernant le fait de jouer devant une foule en délire : « C’était spécial. J’ai entendu [le public] un peu, mais j’étais tellement concentré dans le match que je ne me suis pas vraiment laissé distraire. Mais l’ambiance était dingue, même en début du match, quand j’entendais à quel point les fans criaient après chaque panier. C’était juste fou. »

Un Jamison Battle royal donc, qui entend « prendre les matchs les uns après les autres » dans la série, mais qui a clairement un coup à jouer au cours de celle-ci, compte tenu de sa qualité de shoot extérieur (41% en carrière) lorsqu’elle peut être associée à l’activité de Collin Murray-Boyles sous les panneaux, par exemple.

« Depuis qu’il est là, c’est un joueur qui a toujours répondu présent dès qu’on a fait appel à lui », souligne par la même occasion RJ Barrett, sans pour autant se montrer surpris par ce qu’il a vu de son coéquipier. « On est très heureux qu’il ait pu faire ça, mais on savait déjà quel genre de joueur c’était. »

Jamison Battle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 TOR 59 17:40 42.9 40.5 88.9 0.6 2.1 2.7 0.9 1.6 0.3 0.5 0.2 7.1 2025-26 TOR 61 8:29 51.0 41.2 64.3 0.3 1.1 1.5 0.4 0.7 0.1 0.3 0.0 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.