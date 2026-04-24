David Adelman prêt à simplifier la vie des seconds rôles des Nuggets

« Chaotique, chaotique, on était vraiment en manque de rythme. » Le constat de Cam Johnson est sans appel et assez conforme à la réalité du premier quart-temps subi par les Nuggets, pour leur premier déplacement dans le Minnesota.

12 minutes de jeu terminées avec seulement 11 petits points, sur la base d’un terrifiant… 3/21 aux tirs (14%), dont 1/9 de loin. « C’est frustrant, mais c’est le basket. Tout ce qu’on peut faire, c’est shooter comme on sait le faire. Si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. On doit créer des tirs plus faciles pour nous et les limiter les leurs », poursuit l’ailier des Nuggets.

Or, sur cette première période, face à la défense compacte et physique des Wolves, les Nuggets n’ont disposé d’aucun tir facile. Il n’y a qu’à voir les premières tentatives de Jamal Murray après s’être frayé très difficilement des chemins vers le cercle. Et quand son coéquipier Christian Braun a lui voulu finir au cercle, il est tombé sur la montagne Rudy Gobert.

S’écarter derrière l’arc alors ? En mettant de côté Spencer Jones et son 2/2, les titulaires ont terminé à 2/19 en cumulé. Si Jokic et Murray ont alimenté la colonne de points (43 points à eux deux), ils ont eu beaucoup de mal en matière d’adresse : 12/43…

Un souci d’adresse collectif

Et aucun lieutenant, à l’exception peut-être de Zeke Nnaji auteur d’une bonne séquence (10 points), n’a émergé pour compenser. Cam Johnson justement ? 6 points à 2/6. Christian Braun, parfois contrarié par le placement de ce dernier coéquipier cité, a fait pire avec 2 points (0/4).

« Pour que ces gars-là se lancent, il faut qu’ils posent de meilleurs écrans. Si on arrive à libérer nos meilleurs joueurs, cela va forcer des rotations, attirer l’aide défensive, et c’est ce qui amène ensuite une circulation de balle pour des tirs à 3-points. Je sais qu’ils sont frustrés, tout le monde l’était aujourd’hui. Nos deux meilleurs joueurs sur le terrain ont clairement eu beaucoup de mal », décrit David Adelman.

Depuis le début de la série, six de ses joueurs, dont Aaron Gordon qui a manqué ce match 3, tourne à 10 points ou plus de moyenne. Seulement le plus adroit de ce groupe, Cam Johnson, ne tourne qu’à 43% de réussite, et tous les autres autour de 39%-40%. Adelman et son staff prévoient ainsi un gros travail vidéo dans l’optique de libérer certains shooteurs.

« S’il faut que je simplifie les systèmes pour leur faciliter la tâche, on le fera. Parfois, c’est nécessaire face à une telle pression. C’était la même chose l’an dernier en playoffs. Il faut parfois simplifier au maximum pour être meilleur, parce que ça permet de rester organisé et d’entrer dans des actions simples. Le but est juste de se libérer les uns les autres et de rendre le jeu plus facile », développe le coach.

L’an dernier au premier tour face aux Clippers, sa formation s’était déjà retrouvée menée 2-1 avant de réagir sur les deux matchs suivants et de l’emporter lors du Game 7. Elle espère en faire autant maintenant.