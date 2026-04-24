LaMelo Ball et Puma auront fait le maximum pour mettre en avant cette MB.05. Même après la fin de la saison des Hornets, conclue aux portes des playoffs, la MB.05 a déjà sorti deux nouveaux coloris sur le sol français.

Le dernier en date est ce flamboyant coloris « Flutter » qui se présente avec une tige en rouge et noir complétée par une touche de gris métal pour faire ressortir le logo phénix et l’auréole sur le talon ainsi que les contours du numéro 1 sur la languette.

La MB.05 « Flutter » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.

Notre verdict de la MB.05

Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.

Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.

Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.