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Jakob Poeltl, la solution attendue par les Raptors

Publié le 23/04/2026 à 17:27 Twitter Facebook

NBA – L’Autrichien, laissé sur le banc en deuxième période du Game 2, passe à côté de sa série contre les Cavaliers jusqu’à maintenant. Sans un sursaut, Toronto ne pourra pas exister.

Comme il est de coutume dans chaque série, chaque année, après un Game 1 inabouti ou raté, un joueur promet de faire mieux dans la deuxième manche. Après ses 4 points et 6 rebonds dans la défaite initiale de Toronto, Jakob Poeltl avait indiqué qu’il pouvait être « plus déterminé » ou « plus agressif » pour prendre des tirs.

Finalement, le Game 2 a été encore pire pour l’Autrichien, qui n’a compilé que 2 points et 4 rebonds en 9 minutes, ayant été laissé sur le banc pendant toute la seconde période, dans la nouvelle défaite des siens face aux Cavaliers.

Non seulement peu efficace en attaque, Jakob Poeltl a également souffert en défense, ne parvenant jamais à limiter Evan Mobley ou Jarrett Allen, qui s’amusent dans la raquette adverse. Dès lors, Darko Rajakovic a tenté d’autres options à l’intérieur, en donnant des minutes à Collin Murray-Boyles et Sandro Mamukelashvili.

Le premier est plus complet en défense, pouvant changer sur les écrans, que Poeltl, le second étant plus puissant au rebond et meilleur shooteur de loin. Sauf que rien n’y fait et les Canadiens sont menés 2-0 avant ce Game 3 à domicile, déjà décisif, ce jeudi.

Ne plus être passif ou trop collectif

Et pas doute : si l’ancien des Spurs n’évolue pas à son meilleur niveau, les Raptors ne pourront rien espérer dans cette série. « Il fait partie des solutions pour nous », assure le coach. « Il est nécessaire qu’il soit agressif, qu’il domine au rebond. Qu’il prenne des rebonds offensifs et puisse conclure ensuite. »

Au fond, Jakob Poeltl a le défaut de ses qualités. « Plusieurs fois, quand il a eu le ballon, il cherchait à tout prix à trouver ses coéquipiers. Sa plus grande force, c’est sa plus grande faiblesse », poursuit Darko Rajakovic. « Sa qualité, c’est de vouloir se connecter constamment avec ses coéquipiers, les impliquer. Mais parfois, il doit penser à lui et être tranchant, vouloir marquer. Il doit trouver les bonnes positions et attaquer, tout simplement. »

Dominé depuis deux matches, l’Autrichien, qui reste précieux pour les Raptors notamment en défense, va devoir se faire violence. « Il sera capital dans le Game 3 et va faire une bonne performance », annonce autant qu’il ne l’espère son entraîneur.

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 TOR 54 12:06 58.3 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1
2017-18 TOR 82 18:35 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9
2018-19 SA 77 16:32 64.5 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5
2019-20 SA 66 17:45 62.4 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6
2020-21 SA 69 26:44 61.6 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6
2021-22 SA 68 28:58 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5
2022-23 SA 46 26:04 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1
2022-23 TOR 26 27:12 65.2 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1
2023-24 TOR 50 26:23 65.6 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1
2024-25 TOR 57 29:35 62.7 33.3 67.4 3.3 6.3 9.6 2.8 3.1 1.2 1.9 1.2 14.5
2025-26 TOR 46 24:59 70.0 60.2 2.5 4.5 7.0 2.0 3.2 0.9 1.2 0.7 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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