Isaiah Stewart a honoré la présence de Ben Wallace

C’est aujourd’hui au tour de la nouvelle génération des Pistons d’essayer d’écrire une page glorieuse de l’histoire de la franchise de Detroit, après les « Bad Boys » qui ont ramené deux titres (89-90) et la formation de 2004 notamment emmenée par le pilier défensif Ben Wallace, quadruple meilleur défenseur de la ligue.

Au fil des décennies, les Pistons qui ont gagné ont toujours cultivé cette identité d’équipe « dure à cuire », qu’Isaiah Stewart a défendu à son tour cette nuit pour contribuer à la victoire des siens face au Magic dans le Game 2 (98-83).

En sortie de banc, l’intérieur a apporté sa pierre à l’édifice en rendant 10 points et 5 rebonds en 16 minutes. Mais ce sont surtout ses deux contres magistraux sur deux tentatives de dunks de Jalen Suggs et Paolo Banchero, ainsi que son activité incessante qui lui ont permis de marquer la rencontre de son empreinte.

Une présence inspirante

Isaiah Stewart a confié après le match avoir été boosté par la présence de deux de ses illustres aînés, Rick Mahorn de l’époque « Bad Boys » et Ben Wallace.

« Je suis sûr qu’ils ont apprécié », a-t-il lancé. « Je suis allé chercher ces contres sur des tentatives de dunks, et j’ai vu Big Ben se lever et applaudir pour ça. Je suis sûr qu’il a aimé ça, sur la défense, et même Rick Mahorn. Faire partie de la victoire, et avoir mes « OG », de pouvoir leur parler c’était important. Ils ont pu me donner un paquet de conseils, et je les remercie pour ça, parce que cette énergie s’est transférée sur le terrain à chaque fois. »

S’il a pris un dunk sur la tête de la part de Paolo Banchero, Isaiah Stewart s’est offert l’action du match en allant scotcher le poste 4 du Magic en très haute altitude, juste avant que Cade Cunningham ne mystifie Banchero à son tour d’un move exceptionnel en tête de raquette. Nul doute que la présence de Ben Wallace lui a permis d’ajouter ces quelques centimètres de détente nécessaires pour contrer son adversaire direct.

« On a vu que « l’ancien » était assis là », a ajouté Isaiah Stewart pour parler de Ben Wallace. « On le sait tous, il est quadruple meilleur défenseur de la ligue, et tout ça. L’avoir assis là, avec cette énergie, ça te donne envie de mettre ton corps à l’épreuve à chaque fois que quelqu’un se présente au cercle. Avoir son énergie ici, c’était vraiment important pour moi, et pour nous. »

Un regain d’énergie libérateur

Isaiah Stewart a contribué à cet effort collectif qui a permis à Detroit de prendre le meilleur dans la peinture. Une domination sans partage aux rebonds et aux contres qui a complètement changé la donne de ce Game 2, et dont les Pistons devront s’inspirer pour la suite.

« Quand on joue en défense au niveau dont nous sommes capables, ça déclenche tout pour nous », a rappelé JB Bickerstaff. « On peut être une équipe défensive de niveau élite, en affichant une défense active. C’est ça, le « Pistons Basketball », voilà à quoi ça ressemble. On a eu un soir sans qui est arrivé au mauvais moment. »

Un regain d’énergie défensive qu’il faudra maintenant confirmer dans le Game 3 samedi, à Orlando cette fois, où il faudra récupérer l’avantage du terrain.

Isaiah Stewart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 68 21:24 55.3 33.3 69.6 2.3 4.3 6.7 0.9 2.7 0.6 1.0 1.3 7.9 2021-22 DET 71 25:35 51.0 32.6 71.8 3.2 5.5 8.7 1.2 3.0 0.3 1.2 1.1 8.3 2022-23 DET 50 28:17 44.2 32.7 73.8 2.3 5.8 8.1 1.4 2.7 0.4 1.4 0.7 11.3 2023-24 DET 46 30:56 48.7 38.3 75.3 1.6 5.0 6.6 1.6 2.2 0.4 1.4 0.8 10.9 2024-25 DET 72 19:55 55.9 32.1 75.9 1.8 3.7 5.5 1.7 2.5 0.4 0.9 1.4 6.0 2025-26 DET 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 2.9 0.3 1.2 1.6 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.