La NBA pourrait délocaliser quelques matchs des Grizzlies à Nashville

Début avril, LeBron James taclait la ville de Memphis de manière inattendue, suggérant même aux Grizzlies de déménager pour aller à Nashville, une ville voisine dans le Tennessee.

« Rester dans ce p***** de Hyatt à 41 ans… Vous croyez vraiment que j’ai envie de faire cette m**** ? Être à Memphis un p***** de jeudi quelconque ? Je ne suis même pas le premier à en parler en NBA. On est tous là à se dire : ‘Les gars, vous devez déménager. Allez donc à Nashville’ », lâchait-il ainsi.

Des propos qui avaient ensuite suscité les critiques de plusieurs personnalités, dont le maire de Memphis qui l’invitait carrément à lui rendre visite pour découvrir la ville autrement.

Les joueurs apprécieraient Memphis

Quelques semaines plus tard, Adam Silver a été invité à réagir aux mots de LeBron James et il s’est d’abord chargé de défendre Memphis.

« Déjà, les joueurs avec qui je discute tout le temps me disent qu’ils aiment jouer à Memphis. Je n’ai jamais entendu dire que les joueurs ne voulaient pas être à Memphis », affirme le commissioner. « Historiquement, Memphis a toujours été un excellent marché pour la NBA, avec une histoire et une culture incroyables. »

Néanmoins, Adam Silver en a aussi profité pour aller dans le sens de LeBron James, en mettant en avant Nashville, la capitale du Tennessee, située à quelque 340 kilomètres et où se trouve la Bridgestone Arena des Predators (NHL).

« Nashville est une ville en pleine ascension, il s’y passe des choses incroyables », considère-t-il. « Si ça ne dépendait que de moi, j’adorerais que les Grizzlies y jouent quelques matchs par an et qu’ils deviennent en quelque sorte l’équipe de tout le Tennessee, dans la mesure du possible. »

En outre, Adam Silver a expliqué que Robert Pera, le propriétaire des Grizzlies, n’était « pas intéressé par un déménagement ». D’autant qu’ils sont liés à Memphis et au FedExForum jusqu’en 2029.

« Selon moi, il n’y a pas de raison pour que Grizzlies ne réussissent pas à Memphis », termine d’ailleurs le patron de la NBA.