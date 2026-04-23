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La NBA pourrait délocaliser quelques matchs des Grizzlies à Nashville

Publié le 23/04/2026 à 11:13 Twitter Facebook

Quelques semaines après les critiques de LeBron James sur Memphis, Adam Silver a défendu la ville. Affichant aussi son envie de voir Nashville accueillir des matchs des Grizzlies.

Début avril, LeBron James taclait la ville de Memphis de manière inattendue, suggérant même aux Grizzlies de déménager pour aller à Nashville, une ville voisine dans le Tennessee.

« Rester dans ce p***** de Hyatt à 41 ans… Vous croyez vraiment que j’ai envie de faire cette m**** ? Être à Memphis un p***** de jeudi quelconque ? Je ne suis même pas le premier à en parler en NBA. On est tous là à se dire : ‘Les gars, vous devez déménager. Allez donc à Nashville’ », lâchait-il ainsi.

Des propos qui avaient ensuite suscité les critiques de plusieurs personnalités, dont le maire de Memphis qui l’invitait carrément à lui rendre visite pour découvrir la ville autrement.

Les joueurs apprécieraient Memphis

Quelques semaines plus tard, Adam Silver a été invité à réagir aux mots de LeBron James et il s’est d’abord chargé de défendre Memphis.

« Déjà, les joueurs avec qui je discute tout le temps me disent qu’ils aiment jouer à Memphis. Je n’ai jamais entendu dire que les joueurs ne voulaient pas être à Memphis », affirme le commissioner. « Historiquement, Memphis a toujours été un excellent marché pour la NBA, avec une histoire et une culture incroyables. »

Néanmoins, Adam Silver en a aussi profité pour aller dans le sens de LeBron James, en mettant en avant Nashville, la capitale du Tennessee, située à quelque 340 kilomètres et où se trouve la Bridgestone Arena des Predators (NHL).

« Nashville est une ville en pleine ascension, il s’y passe des choses incroyables », considère-t-il. « Si ça ne dépendait que de moi, j’adorerais que les Grizzlies y jouent quelques matchs par an et qu’ils deviennent en quelque sorte l’équipe de tout le Tennessee, dans la mesure du possible. »

En outre, Adam Silver a expliqué que Robert Pera, le propriétaire des Grizzlies, n’était « pas intéressé par un déménagement ». D’autant qu’ils sont liés à Memphis et au FedExForum jusqu’en 2029.

« Selon moi, il n’y a pas de raison pour que Grizzlies ne réussissent pas à Memphis », termine d’ailleurs le patron de la NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Ty Jerome 15 22:36 47.4 42.0 87.5 0.7 2.1 2.8 5.7 1.8 1.1 0.3 2.1 19.7
Ja Morant 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 3.6 1.0 0.3 2.0 19.5
Jaren Jackson Jr. 45 30:43 47.5 35.9 79.7 0.9 4.8 5.8 1.9 2.2 1.0 1.5 3.8 19.2
Dariq Whitehead 6 30:30 39.8 31.7 71.4 0.3 3.7 4.0 1.5 1.7 0.7 0.0 2.2 16.3
Santi Aldama 43 27:52 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.3 0.9 0.7 1.6 14.0
Cedric Coward 62 25:46 47.1 33.8 84.3 1.3 4.5 5.9 2.8 1.7 0.6 0.4 2.0 13.6
Zach Edey 11 25:49 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 2.4 0.6 1.9 3.4 13.6
Gg Jackson 55 21:25 49.6 33.2 74.2 0.9 3.4 4.3 1.5 1.5 0.6 0.8 1.4 12.5
Jaylen Wells 69 26:23 43.1 35.3 78.4 0.9 2.3 3.2 1.6 1.1 0.9 0.1 2.1 12.5
Rayan Rupert 16 30:56 42.2 33.8 82.5 1.6 4.8 6.4 2.1 1.7 1.6 0.4 4.0 12.2
Scotty Pippen Jr. 10 21:12 44.8 31.3 78.3 0.8 1.4 2.2 4.7 2.7 1.9 0.4 3.1 11.4
Jock Landale 45 23:33 51.4 38.0 67.4 3.1 3.4 6.5 1.7 1.0 0.6 0.5 2.3 11.3
Cam Spencer 72 23:48 47.3 44.9 94.0 0.6 2.0 2.5 5.6 1.3 0.7 0.2 1.4 11.1
Tyler Burton 12 25:35 37.5 33.3 85.2 0.7 3.5 4.2 1.0 0.9 0.9 0.3 2.6 10.8
Taylor Hendricks 26 24:05 46.3 34.2 65.0 1.4 3.3 4.7 1.2 1.2 1.4 0.8 2.3 10.6
Lucas Williamson 7 32:00 33.3 28.3 100.0 1.6 3.9 5.4 2.6 1.4 1.6 0.1 3.7 10.4
Adama Bal 8 30:08 41.2 40.9 90.0 0.8 2.4 3.1 2.4 0.8 1.1 0.1 3.4 10.4
Olivier-maxence Prosper 53 18:34 54.9 40.5 75.4 1.1 2.4 3.5 1.0 0.9 0.8 0.2 1.6 10.0
Toby Okani 6 36:10 35.7 29.0 12.5 1.5 2.0 3.5 1.0 0.5 0.7 0.5 3.3 10.0
Walter Clayton Jr. 24 24:58 36.6 30.7 86.4 0.4 1.7 2.1 5.7 2.5 0.8 0.3 1.7 9.7
Javon Small 41 20:15 46.5 42.3 82.9 0.9 2.2 3.1 3.7 1.4 0.8 0.2 1.6 9.7
Kyle Anderson 4 22:15 78.9 100.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 1.8 1.5 1.0 3.0 9.3
Kentavious Caldwell-pope 51 21:20 41.0 31.6 91.3 0.4 2.1 2.5 2.7 1.2 0.8 0.2 1.1 8.4
Vince Williams Jr. 34 21:39 35.2 30.8 80.4 1.0 3.0 4.0 4.4 1.9 0.8 0.4 2.1 8.0
Dejon Jarreau 11 21:00 39.8 13.3 78.3 1.1 3.5 4.6 3.3 2.4 0.9 0.7 2.5 8.0
Lawson Lovering 2 24:30 60.0 0 40.0 3.0 4.5 7.5 1.5 1.0 1.5 0.5 3.5 7.0
Jahmai Mashack 31 21:43 39.5 25.3 54.3 0.7 1.9 2.6 2.2 1.6 1.2 0.5 2.2 6.2
Brandon Clarke 2 10:00 33.3 0 50.0 2.0 1.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5 4.0
Charles Bassey 2 15:30 37.5 0 33.3 3.5 4.0 7.5 1.0 0.5 0.5 0.5 2.5 3.5
Taj Gibson 10 9:42 46.2 50.0 87.5 1.1 1.6 2.7 0.6 0.1 0.2 0.1 1.4 3.4
John Konchar 30 14:30 52.1 33.3 61.5 0.7 2.4 3.1 1.3 0.5 1.0 0.4 1.0 3.2
Christian Koloko 11 17:44 40.0 0.0 25.0 1.7 2.3 4.0 0.9 0.6 0.9 1.2 1.8 2.6
Pj Hall 7 3:51 55.6 33.3 66.7 0.4 0.9 1.3 0.3 0.1 0.0 0.3 0.4 1.9

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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