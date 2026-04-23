La NBA pourrait délocaliser quelques matchs des Grizzlies à Nashville

Début avril, LeBron James taclait la ville de Memphis de manière inattendue, suggérant même aux Grizzlies de déménager pour aller à Nashville, une ville voisine dans le Tennessee.
« Rester dans ce p***** de Hyatt à 41 ans… Vous croyez vraiment que j’ai envie de faire cette m**** ? Être à Memphis un p***** de jeudi quelconque ? Je ne suis même pas le premier à en parler en NBA. On est tous là à se dire : ‘Les gars, vous devez déménager. Allez donc à Nashville’ », lâchait-il ainsi.
Des propos qui avaient ensuite suscité les critiques de plusieurs personnalités, dont le maire de Memphis qui l’invitait carrément à lui rendre visite pour découvrir la ville autrement.
Les joueurs apprécieraient Memphis
Quelques semaines plus tard, Adam Silver a été invité à réagir aux mots de LeBron James et il s’est d’abord chargé de défendre Memphis.
« Déjà, les joueurs avec qui je discute tout le temps me disent qu’ils aiment jouer à Memphis. Je n’ai jamais entendu dire que les joueurs ne voulaient pas être à Memphis », affirme le commissioner. « Historiquement, Memphis a toujours été un excellent marché pour la NBA, avec une histoire et une culture incroyables. »
Néanmoins, Adam Silver en a aussi profité pour aller dans le sens de LeBron James, en mettant en avant Nashville, la capitale du Tennessee, située à quelque 340 kilomètres et où se trouve la Bridgestone Arena des Predators (NHL).
« Nashville est une ville en pleine ascension, il s’y passe des choses incroyables », considère-t-il. « Si ça ne dépendait que de moi, j’adorerais que les Grizzlies y jouent quelques matchs par an et qu’ils deviennent en quelque sorte l’équipe de tout le Tennessee, dans la mesure du possible. »
En outre, Adam Silver a expliqué que Robert Pera, le propriétaire des Grizzlies, n’était « pas intéressé par un déménagement ». D’autant qu’ils sont liés à Memphis et au FedExForum jusqu’en 2029.
« Selon moi, il n’y a pas de raison pour que Grizzlies ne réussissent pas à Memphis », termine d’ailleurs le patron de la NBA.
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Ty Jerome
|15
|22:36
|47.4
|42.0
|87.5
|0.7
|2.1
|2.8
|5.7
|1.8
|1.1
|0.3
|2.1
|19.7
|Ja Morant
|20
|28:27
|41.0
|23.5
|89.7
|0.4
|2.9
|3.3
|8.1
|3.6
|1.0
|0.3
|2.0
|19.5
|Jaren Jackson Jr.
|45
|30:43
|47.5
|35.9
|79.7
|0.9
|4.8
|5.8
|1.9
|2.2
|1.0
|1.5
|3.8
|19.2
|Dariq Whitehead
|6
|30:30
|39.8
|31.7
|71.4
|0.3
|3.7
|4.0
|1.5
|1.7
|0.7
|0.0
|2.2
|16.3
|Santi Aldama
|43
|27:52
|47.9
|35.0
|66.7
|1.6
|5.1
|6.7
|2.9
|1.3
|0.9
|0.7
|1.6
|14.0
|Cedric Coward
|62
|25:46
|47.1
|33.8
|84.3
|1.3
|4.5
|5.9
|2.8
|1.7
|0.6
|0.4
|2.0
|13.6
|Zach Edey
|11
|25:49
|63.3
|20.0
|78.1
|3.9
|7.2
|11.1
|1.1
|2.4
|0.6
|1.9
|3.4
|13.6
|Gg Jackson
|55
|21:25
|49.6
|33.2
|74.2
|0.9
|3.4
|4.3
|1.5
|1.5
|0.6
|0.8
|1.4
|12.5
|Jaylen Wells
|69
|26:23
|43.1
|35.3
|78.4
|0.9
|2.3
|3.2
|1.6
|1.1
|0.9
|0.1
|2.1
|12.5
|Rayan Rupert
|16
|30:56
|42.2
|33.8
|82.5
|1.6
|4.8
|6.4
|2.1
|1.7
|1.6
|0.4
|4.0
|12.2
|Scotty Pippen Jr.
|10
|21:12
|44.8
|31.3
|78.3
|0.8
|1.4
|2.2
|4.7
|2.7
|1.9
|0.4
|3.1
|11.4
|Jock Landale
|45
|23:33
|51.4
|38.0
|67.4
|3.1
|3.4
|6.5
|1.7
|1.0
|0.6
|0.5
|2.3
|11.3
|Cam Spencer
|72
|23:48
|47.3
|44.9
|94.0
|0.6
|2.0
|2.5
|5.6
|1.3
|0.7
|0.2
|1.4
|11.1
|Tyler Burton
|12
|25:35
|37.5
|33.3
|85.2
|0.7
|3.5
|4.2
|1.0
|0.9
|0.9
|0.3
|2.6
|10.8
|Taylor Hendricks
|26
|24:05
|46.3
|34.2
|65.0
|1.4
|3.3
|4.7
|1.2
|1.2
|1.4
|0.8
|2.3
|10.6
|Lucas Williamson
|7
|32:00
|33.3
|28.3
|100.0
|1.6
|3.9
|5.4
|2.6
|1.4
|1.6
|0.1
|3.7
|10.4
|Adama Bal
|8
|30:08
|41.2
|40.9
|90.0
|0.8
|2.4
|3.1
|2.4
|0.8
|1.1
|0.1
|3.4
|10.4
|Olivier-maxence Prosper
|53
|18:34
|54.9
|40.5
|75.4
|1.1
|2.4
|3.5
|1.0
|0.9
|0.8
|0.2
|1.6
|10.0
|Toby Okani
|6
|36:10
|35.7
|29.0
|12.5
|1.5
|2.0
|3.5
|1.0
|0.5
|0.7
|0.5
|3.3
|10.0
|Walter Clayton Jr.
|24
|24:58
|36.6
|30.7
|86.4
|0.4
|1.7
|2.1
|5.7
|2.5
|0.8
|0.3
|1.7
|9.7
|Javon Small
|41
|20:15
|46.5
|42.3
|82.9
|0.9
|2.2
|3.1
|3.7
|1.4
|0.8
|0.2
|1.6
|9.7
|Kyle Anderson
|4
|22:15
|78.9
|100.0
|75.0
|0.8
|2.8
|3.5
|0.8
|1.8
|1.5
|1.0
|3.0
|9.3
|Kentavious Caldwell-pope
|51
|21:20
|41.0
|31.6
|91.3
|0.4
|2.1
|2.5
|2.7
|1.2
|0.8
|0.2
|1.1
|8.4
|Vince Williams Jr.
|34
|21:39
|35.2
|30.8
|80.4
|1.0
|3.0
|4.0
|4.4
|1.9
|0.8
|0.4
|2.1
|8.0
|Dejon Jarreau
|11
|21:00
|39.8
|13.3
|78.3
|1.1
|3.5
|4.6
|3.3
|2.4
|0.9
|0.7
|2.5
|8.0
|Lawson Lovering
|2
|24:30
|60.0
|0
|40.0
|3.0
|4.5
|7.5
|1.5
|1.0
|1.5
|0.5
|3.5
|7.0
|Jahmai Mashack
|31
|21:43
|39.5
|25.3
|54.3
|0.7
|1.9
|2.6
|2.2
|1.6
|1.2
|0.5
|2.2
|6.2
|Brandon Clarke
|2
|10:00
|33.3
|0
|50.0
|2.0
|1.0
|3.0
|0.5
|0.0
|1.0
|0.0
|2.5
|4.0
|Charles Bassey
|2
|15:30
|37.5
|0
|33.3
|3.5
|4.0
|7.5
|1.0
|0.5
|0.5
|0.5
|2.5
|3.5
|Taj Gibson
|10
|9:42
|46.2
|50.0
|87.5
|1.1
|1.6
|2.7
|0.6
|0.1
|0.2
|0.1
|1.4
|3.4
|John Konchar
|30
|14:30
|52.1
|33.3
|61.5
|0.7
|2.4
|3.1
|1.3
|0.5
|1.0
|0.4
|1.0
|3.2
|Christian Koloko
|11
|17:44
|40.0
|0.0
|25.0
|1.7
|2.3
|4.0
|0.9
|0.6
|0.9
|1.2
|1.8
|2.6
|Pj Hall
|7
|3:51
|55.6
|33.3
|66.7
|0.4
|0.9
|1.3
|0.3
|0.1
|0.0
|0.3
|0.4
|1.9