En serrant les dents, Anthony Edwards montre l’exemple

Les Wolves ont pris un match à Denver et Anthony Edwards tourne à 26 points de moyenne depuis le début de la série. Tout se passe plutôt bien pour l’arrière et ses coéquipiers donc, mais pourtant, après la deuxième manche terminée à 30 points, « Ant » n’était pas satisfait par ses performances. Notamment parce qu’il a manqué 15 tirs. « Je serai meilleur », annonce-t-il.

Il faut dire qu’il est toujours gêné par son genou droit, le même qui explique qu’il n’a pas pu jouer les 65 matches nécessaires pour être éligible aux récompenses individuelles.

En plus, il a pris un coup avec Nikola Jokic en début de rencontre mais le All-Star a grimacé, serré les dents et fait les efforts malgré tout, ce qui a donné le meilleur des exemples à ses coéquipiers pour prendre ce Game 2 et égaliser.

« Ça m’a motivé, c’est clair », indique Julius Randle. « Je me dis que je ne peux pas le laisser tomber. Il se bat sur le terrain et je n’ai aucune excuse pour ne pas donner le meilleur de moi-même, pour ne pas faire ces efforts supplémentaires, pour ne pas me battre au plus haut niveau. Ça me donne vraiment de l’énergie et ça me donne envie de tout donner. »

Le fournisseur d’énergie et de confiance des Wolves

Peut-être que le meilleur exemple de sa volonté, ce sont ses deux contres sur Tim Hardaway Jr. durant la rencontre, à chaque fois en aide, et son envie d’être présent en deuxième rideau en défense.

« J’ai regardé des images de Dwyane Wade. Il était excellent pour ça, donc j’essaie de protéger le cercle. Les adversaires arrivent au panier et si Rudy Gobert n’est pas là, je tente de contrer, peu importe qui est en face », explique l’arrière. « Si tu viens près du cercle, tu vas croiser le numéro 5. Je vais monter, je m’en fous. »

Comme il l’a fait ces dernière années, Anthony Edwards se transforme en leader incontesté en playoffs. Il aime les défis, encore plus quand ce sont les Nuggets et Nikola Jokic en face, et donne de la confiance à son groupe. C’est comme si rien ne pouvait leur arriver si « Ant » est dans les parages.

« Il suffit de lire la rencontre, de savoir les moments où il faut être positif et ceux où il faut pousser les autres. Savoir quand les encourager ou quand leur mettre la pression », conclut le meilleur marqueur de Minnesota.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.