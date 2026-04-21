Thomas Haugh rempile à Florida, pour le plus grand plaisir des Gators

Excellente nouvelle pour Florida. Annoncé comme un potentiel « lottery pick » lors de la Draft 2026, Thomas Haugh a confirmé à ESPN qu’il reviendra finalement chez les Gators pour une quatrième saison universitaire !

Ce retour pèse d’autant plus lourd que l’ailier sort d’une saison très aboutie sur le plan individuel : 17.1 points, 6.1 rebonds, 2.1 passes, 1.0 contre et 1.1 interception de moyenne, à 46.0% au tir et 32.6% de loin en 34 matches.

Des chiffres qui confirment son changement de dimension et expliquent pourquoi les scouts le surveillaient déjà de près, lui qui fut essentiel dans l’obtention du titre lors de la « March Madness » 2025 comme 6e homme. Mesuré à 2m06, Thomas Haugh possède en effet un profil capable de fluidifier le jeu à tous les niveaux.

Joueur énergique et intelligent, son âge (22 ans), ses limites sur le dribble et au shoot, tant dans la création de son propre tir qu’en catch-and-shoot, peuvent toutefois refroidir les équipes NBA. Et sans doute qu’il a plus de chances d’être drafté haut l’année prochaine, au sein d’une cuvée annoncée beaucoup plus faible.

En tout cas, son retour garantit à Florida un leader offensif, et une pièce centrale dans l’équilibre collectif.